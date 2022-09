Otro gobernador impulsa retorno de Lemas para la elección 2023

La reposición de los lemas significará, en los hechos, la derogación del actual sistema de PAS, las primarias abiertas simultáneas pero no obligatorias que rigen en la provincia desde 2017. El proyecto sigue, en rigor, el mismo camino de San Juan, que en medio de un intenso debate -incluso judicializado- volteó las PASO locales y aprobó en su lugar el Sistema de Participación Democrática Abierta (SiPAD), un mecanismo que calca el esquema de los lemas, pero que lleva otro nombre.

El año pasado, Salta suspendió la realización de las PASO bajo el argumento del alto costo que implicaba ese proceso electoral en medio de la crisis económica que arrastraba la pandemia. Finalmente, este año el gobierno de Gustavo Saénz bloqueó definitivamente el sistema también para el próximo año. Catamarca, por su parte, es otro de los distritos que discute la continuidad de las PASO, en un contexto de debate nacional instalado. La reacción de la oposición no tardó en llegar, y desde distintos sectores aseguran que la decisión de Rodríguez Saá responde a la “debilidad electoral” con la que se enfrentaría el oficialismo el próximo año, sin posibilidad de reelegir de acuerdo con lo estipulado por enmienda constitucional de 2007 (el gobernador no puede se electo más de dos veces consecutivas).

“Este sistema que se quiere imponer es un nuevo retroceso institucional. El sistema Lemas confunde al electorado y fundamentalmente No garantiza que el candidato más votado por los ciudadanos termine siendo el ganador”, expresó el diputado Claudio Poggi (Avanzar San Luis). Y agregó en un hilo de Twitter: “Esta situación no hace más que ratificarnos que nos encontramos en un final de ciclo en nuestra querida Provincia y que ya no saben qué más hacer para mantenerse en el poder”.

En los argumentos del proyecto de ley que el gobernador Rodríguez Saá giró a la Legislatura, se expresa que “la experiencia en otras provincias demuestra que los objetivos de participación electoral en instancias de internas partidarias, se ha concretado con la adopción del sistema electoral de LEMAS. Testimonio de ello lo constituyen Santa Cruz, Formosa, Chubut, y San Juan ha dado inicio a la implementación del mismo, demostrando la tendencia cada vez más generalizada de la adopción de los lemas como sistema”.

“Con el objeto de facilitar la correcta provisión de recursos a los partidos políticos, frentes o alianzas electorales, cuyas listas hayan sido oficializadas para participar en la elección general, con el objeto de imprimir las boletas para las elecciones generales y garantizar los espacios publicitarios en los medios oficiales y no oficiales: se hace necesaria la previsión legal que contenga los supuestos aludidos”, añade el proyecto.

Además de Poggi, exfuncionario y exrival luego de los Saá, también se expresaron contra la avanzada del oficialismo los referentes de Juntos. Por caso, la senadora nacional Gabriela González Riollo enfatizó su “repudio a este intento de cambio en las reglas de juego, que atenta contra las instituciones y que es una maniobra más del kirchnerismo que busca perpetuarse en el poder”.

“Una vez más el kirchnerismo en San Luis quiere hacer trampa, pero no van a poder quebrantar la voluntad de cambio de muchos sanluiseños que sueñan con una provincia mejor”, cerró.