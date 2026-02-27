Pakistán bombardeó Kabul y los talibanes se abren a negociar tras la ruptura total

Islamabad lanzó misiles aire-tierra contra posiciones del régimen afgano y habló de “guerra abierta”. Los talibanes denunciaron ataques con drones y, tras los combates más graves entre ambos en años, dijeron estar dispuestos a dialogar.

Columnas de humo en Kabul y explosiones en depósitos militares marcaron una jornada que dinamitó la relación entre los antiguos aliados.

Pakistán bombardeó este viernes la ciudad de Kabul y le declaró una "guerra abierta" al gobierno talibán de Afganistán . Ambos países, gobernados por regímenes islámicos sunnitas , enfrentan una disputa fronteriza que entró en su fase más peligrosa en años, tras ataques cruzados sobre distintos puntos afganos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , sostuvo este viernes que su país tiene "plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva" y el ministro de Defensa, Khwaja Asif, advirtió que estaban en una "guerra abierta" con Afganistán, en cita a la BBC.

Los gobernantes talibanes de Afganistán aseguraron que están dispuestos a sentarse a negociar, en lo que ya es el choque más violento entre ambos desde que dejaron de ser aliados para convertirse en enemigos declarados.

Islamabad ejecutó los primeros ataques directos contra el régimen afgano tras semanas de acusaciones cruzadas por el presunto refugio a militantes en territorio afgano. Desde Pakistán no dudaron en definir el escenario como una “guerra abierta”.

Los bombardeos impactaron en la capital, Kabul, y en Kandahar, bastión político y simbólico del liderazgo talibán. La relación entre los dos vecinos islámicos quedó completamente fracturada.

Misiles sobre Kabul y ruptura total

Columnas densas de humo negro se elevaron desde distintos puntos de Kabul, mientras que en videos verificados se observó un incendio de gran magnitud consumiendo instalaciones militares.

“El avión llegó, lanzó dos bombas y se fue. Después escuchamos las explosiones”, relató Tamim, un taxista que dormía cuando comenzaron los ataques. “La gente salió corriendo presa del pánico. Las municiones almacenadas seguían detonando”, agregó.

Fuentes de seguridad pakistaníes detallaron que se trató de misiles aire-tierra dirigidos contra oficinas y puestos militares talibanes, en respuesta a ataques afganos ocurridos el día anterior.

Desde Kabul, en cambio, afirmaron que sus fuerzas habían desplegado drones contra objetivos militares pakistaníes. Islamabad aseguró que todos fueron derribados y que no se registraron daños.

En medio de la escalada y con decenas de soldados muertos, los talibanes dejaron abierta la puerta a una negociación. Pero el fuego cruzado ya dejó claro que el vínculo entre ambos gobiernos atraviesa su punto más crítico