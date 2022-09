Picasso, personaje de un musical

El actor y la producción viajaron la semana pasada a Málaga, la ciudad natal de Picasso, y recorrieron el museo que exhibe la obra del artista. No es la primera vez que Banderas interpreta a Pablo Picasso. En 2017, fue parte de la serie “Genius: Picasso” (2018), producida por National Geographic, que repasaba la obra del pintor. “Cuando abordo un personaje intento no hacer un juicio moral, eso se lo dejo al público. Nosotros hemos tratado de hacer una reflexión sobre la persona y el artista. Él era un hombre al que le gustaban demasiado las mujeres y la vida en general. Le gustaba vivir mucho”, lo describió entonces Banderas. “Cuando me adentraba en las zonas oscuras de su personalidad, me costaba trabajo, y entonces me rebelaba contras los guionistas y los discutía. Pero al mismo tiempo, la propia profesionalidad me obligaba a no establecer ningún tipo de juicio moral sobre el personaje”, contó el actor en una entrevista que concedió a El País en 2018 en la que relató cómo fue interpretar aquella vez al pintor.