PJ bonaerense recurre a la mística y paga deudas militantes en su Congreso de Merlo

La elección responde a un ofrecimiento de parte del presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, para llevar a cabo el acto en el parque municipal Néstor Kirchner.

Con este ofrecimiento, el PJ bonaerense, llevará su foto de unidad al mismo lugar desde donde el primer mandatario Alberto Fernández y su vice presentaron su candidatura presidencial aquel 25 de mayo de 2019, una semana después de que la entonces senadora nacional diera a conocer mediante las redes sociales la fórmula.

En aquella oportunidad, la exmandataria recordó al 25 de mayo de 2010 como su preferido. Y recordó que, entonces, “había trabajo, educación y futuro”. Definió el presente como “dramático” y se preguntó cómo se llegó a este momento. Y manifestó algo que bien podría tener un correlato con la actualidad. “Se trata de volver a ese espíritu, lo tenemos que hacer y me siento obligada”, sostuvo.

Y agregó: “Junto con Alberto vamos a ayudar. No esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Creo que se va a exigir que muchos sectores, empresarios, sociales, medios, podamos celebrar un reencuentro, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales si la realización de una sociedad no es colectiva”.

Desde el partido provincial buscan que la expresidenta vuelva a tomar el micrófono para seguir agitando el avispero interno en pos de recuperar la mística perdida y, además de poder ampliar su defensa popular, se empiece a consolidar la idea de un resurgir interno rumbo a las elecciones de 2023.

Sin dudas, Merlo es uno de los bastiones del PJ. Uno de esos distritos donde la victoria está asegura en cada elección. Algo similar a lo que ocurre con La Matanza, Moreno, José C. Paz, Berazategui, Florencio Varela o Malvinas Argentinas, por nombrar algunos de los más fuertes.

Sin embargo, en las últimas elecciones, y luego de lo que el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, decidiera no abrir internas en aquellos distritos donde gobernaba el oficialismo, se abrieron viejas heridas y el Frente de Todos perdió un 20 por ciento del electorado de 2019 al 2021.

Izquierda

Algo que todavía impactó de manera más contundente cuando se corroboró que más de 13 mil personas recortaron la boleta local a favor de candidatos de la izquierda (le permitió por primera vez tener dos concejales) y hacia el voto en blanco.

De ahí la importancia de recuperar la mística en uno de los distritos que siempre fueron sostén y que, ahora, tras malas decisiones políticas, llevó a que un sector del PJ local no se sienta representado por esta conducción.

Tras las muestras de apoyo a Cristina del pasado sábado, desde el propio oficialismo partidario le confirmaron a Ámbito que “no está en duda” la realización del acto del próximo sábado. Aunque, de seguro, quedará mucha tela por cortar en la previa tras la máxima tensión generada entre oficialismo y oposición luego de la movilización en favor de la expresidenta en su casa de Recoleta.