Dora Barrancos aseguró que el Gobierno enviará la semana próxima el proyecto de ley para legalizar el aborto

A pocos días de que el presidente Alberto Fernández reiterara su intención de enviar el proyecto de despenalización del aborto, Barrancos añadió: " Estamos en esa bella plausibilidad. Más detalles no puedo dar”.

"Voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Sólo que esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice", apuntó Fernández esta semana en declaraciones a C5N.