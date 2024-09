Agustín Salvia: "Un cuarto de la clase media cayó en una situación de empobrecimiento"

Para el sociólogo, esta situación puede explicarse por diversas crisis que "se fueron acumulando" entre las que enumera: "las crisis de 2016, 2018, 2019. La situación de la pandemia en 2021 y después 2022, 2023". Además, también detalló: "Ha bajado la inflación, pero no hay reactivación. Los salarios están muy bajos, no se estan creando buenos empleos, no hay inversión".