Al final, permiso "a voluntad" para mayores de 70 años

La polémica que desató la obligatoriedad de un permiso para salir en cuarentena, para los mayores de 70 años, quedó en una medida disuasoria. El Gobierno porteño estrenará hoy la mecánica que impone que esa franja de vecinos (casi medio millón) llame al 147 para tramitar un permiso para salir a hacer compras o pasear a su mascota u otras necesidades. En cambio no exigirá para ir a cobrar la jubilación o para ir a vacunarse. La medida será, de alguna manera “a voluntad” ya que no habrá sanciones. El Gobierno ofrecerá que voluntarios les pueden evitar salir a la calle, pero si no es así, se les dará el permiso. La Ciudad intenta convencer a los mayores, por ser más vulnerables ante la pandemia, de que no salgan. Preocupa a Horacio Rodríguez Larreta que los mayores se contagien el coronavirus, cuando 8 de cada 10 fallecidos por la enfermedad tiene más de 70 años, pero la medida pareció excesiva y desató críticas. Cuando los mayores se comuniquen al 147, podrán obtener un permiso que es válido para un día y solo se necesita salir a la calle con el documento de identidad. “No se puede evitar que los jubilados vayan a cobrar su jubilación o a vacunarse. Pero sí se puede evitar salir a comprar un remedio o algo al almacén. Ese es el paso adicional que queremos agregar. Que el Estado haga esas compras”, explicó ayer el vicejefe porteño, Diego Santilli.