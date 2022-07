Cambios en el Gabinete: resiste Manzur pero agendan una cumbre Alberto-Massa

“Por otra parte vi que aparecieron ‘supuestos proyectos de mi autoría’ que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central”, sostuvo Massa, y añadió: Que quede claro que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía”. Al respecto, el legislador aseguró que “cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes”.

Tras la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, los rumores de cambios en el Gobierno parecían haberse disipado, pero en las últimas horas resurgieron las versiones que aseguran un eventual desembarco de Sergio Massa, en la jefatura de Gabinete. Ante los rumores, Juan Manzur advirtió: “Eso lo dispone el Presidente (Alberto Fernández). Los ministros siguen trabajando con la misma fuerza y vocación de servicio. No me molestan los rumores, forman parte de la política. Nuestra tarea es seguir trabajando”.

Sin embargo, y para dar a entender que no tiene pensado dejar la jefatura de gabinete, Manzur se apuró la semana pasada en enviarle a Massa una nota donde adelanta que en agosto asistirá a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión. Desde su entorno, aseguran que el ex gobernador de Tucumán se encuentra “muy tranquilo”, en funciones, con una agenda de gestión extensa. Incluso este martes acompañó a Alberto Fernández a la reinauguración del Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal. Y ayer, para sumar respaldo político, Manzur convocó a los gobernadores peronistas que se encontraban reunidos en el CFI a la Casa Rosada para un almuerzo junto al Presidente.

Manzur se mostró ayer optimista en relación al nuevo instrumento cambiario lanzado por el Banco Central para incentivar a los productores a vender sus cosechas de soja, al considerar que será una herramienta que “tendrá una gran aceptación” por parte de los sectores del agro. “No tengo dudas de que será una medida que tendrá una gran aceptación. Con este instrumento el país podrá contar con dólares genuinos para seguir creciendo”, señaló Manzur en declaraciones a la prensa formuladas cuando ingresaba a Casa Rosada.

Dólar

El martes, el Banco Central (BCRA) aprobó un nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo. A cambio, recibirán una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAIS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio “dólar ahorro”, que ayer equivalía a $226,05 pesos por cada unidad de dólar. En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó que el objetivo del Poder Ejecutivo “es afianzar” con esta iniciativa “el proceso de crecimiento que vive la Argentina”.

En tanto, fuentes oficiales niegan que el titular de la Cámara baja esté alertado de cambios y aseguran que no evalúa modificaciones en su rol, pero lo cierto es que una sugerente publicación de su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, en redes sociales dio señales ambiguas sobre su futuro político. “Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono... me topé con esta `perlita´. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga...”, publicó Galmarini junto a un video de 2013, en el que se lo ve a Sergio Massa en plena campaña electoral contra el kirchnerismo. “En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar”, supo expresar el líder del Frente Renovador al competir como candidato a diputado nacional tras romper con Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de las negativas constantes, el tigrense se encargó de dejar en claro que para desembarcar en cualquier otra área de Gobierno, debe tener garantías de que contará con autonomía de decisión y de gestión. En más de una oportunidad se manifestó en favor de un cambio sustancial en el Gabinete, más allá de los nombres. Por otra parte, el tuit de Galmarini también puede leerse como un anticipo de una eventual postulación del tigrense para competir en 2023 por la Presidencia.

Silencios

Massa guarda un estratégico silencio pero este fin de semana afirmó que “vuelve a fluir sangre por las venas y el corazón” de la provincia de Buenos Aires con la reactivación del sistema ferroviario, luego de ayer un tren de pasajeros volviera a circular entre las ciudades bonaerenses de Bragado y Pehuajó, tras cinco años de ausencia. “Vuelve a fluir sangre por las venas y el corazón de la provincia gracias a la reactivación del sistema ferroviario. Felicitaciones @AlexisGuerrera y @MartinMarinucci por llevar alegría a las vecinas y vecinos de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó. #ElTrenNosUne”, sostuvo Massa en su cuenta de Twitter.

De esa manera, el titular de Diputados destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Transporte y por Trenes Argentinos al llevar adelante la reactivación del servicio de larga distancia de la línea Sarmiento que extenderá su recorrido desde la localidad de Bragado hasta Pehuajó, reactivando paradas en 9 de Julio y Carlos Casares.