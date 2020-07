Alberto Fernández a Financial Times: "Creo en un capitalismo que genere empleo e inversión"

En el artículo, se señala que las circunstancias en las que gobierna son “inesperadas” ya que “el coronavirus golpeó a Argentina apenas tres meses después de que el ex abogado asumiera el poder en diciembre”.

“Hasta ahora, la pandemia se ha cobrado unas 2.700 vidas en Argentina, que está bien en comparación con el resto de la región. Pero el número de casos continúa aumentando a pesar de uno de los aislamientos más largos y estrictos del mundo, que continúa desde mediados de marzo. Los costos para una economía ya agitada están aumentando”, agrega.

Financial Times hace mención a que Fernández quiere “repensar el capitalismo”, recordando declaraciones del Presidente a ese medio en las que reclamaba un capitalismo a lo Henry Ford: "Creo en el capitalismo de Ford, que un día se preguntó: '¿Por qué mis empleados no usan mis autos?', Ese capitalismo mostró más solidaridad, porque era un capitalismo que proporcionaba empleo, que producía y que generaba inversión; ese era el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo".

“En agudo contraste con su predecesor del jet set Mauricio Macri, Fernández tiene una reputación de vivir con los pies en la tierra. Luciendo un bigote y cabello canoso peinado hacia atrás, usa un modesto auto oficial que le gusta manejar”, añade el articulo.

Lo muestra además como un líder que “no quiere cerrar a la Argentina al mundo" y describe su relación con Cristina Fernández de Kirchner como “tempestuosa”, debido al alejamiento del exjefe de Gabinete del gobierno en 2008 y su posterior reencuentro como compañeros de fórmula.

Por último, destaca que “si se llega a un acuerdo exitoso con los acreedores extranjeros, y la pandemia está bajo control, Fernández quiere volver a los grandes planes para restaurar la prosperidad y la justicia social que reveló días antes de que comenzara la cuarentena en Argentina”.