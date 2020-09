Una semana que define al país y acelera las internas

No es un dato demasiado difícil de desarrollar que la decisión de la Corte Suprema sobre el traslado de jueces está en los primeros “bullets” de esa lista de temas a despejar. Carlos Rosenkrantz apuró los tiempos al convocar al "acuerdo extraordinario" para definir los recursos que presentaron Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Esa velocidad que imprimen los justices en definir la cuestión viene del impulso que le dio Cristina de Kirchner en el Senado al tema de los traslados dispuestos por Mauricio Macri, el envión extra que le puso Alberto Fernández al firmar el decreto disponiendo el movimiento de jueces, En el medio no se pueden olvidar los cruces y las declaraciones que el propio Presidente protagonizó en los últimos días hacia los magistrados. Hasta allí el universo de ese tema es conocido, lo nuevo vendrá el martes cuando el tribunal defina si hace lugar o no al pedido de los jueces. Ese pronunciamiento será importante en sí mismo, pero mucho más por las consecuencias que traerá en el futuro en las múltiples relaciones que mantiene hoy el oficialismo en su interna y hacia la Justicia toda.