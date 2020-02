Alberto y Kicillof cerraron discusión por estrategia en seguridad

Frederic llegará a Tucumán junto a Sergio Massa y no se descarta que concurra el Presidente a pesar de que en Casa Rosada no definieron esa presencia para no escalar la interna con Berni. Ayer las cosas parecían cambiar.

El presidente de la Cámara de Diputados está en la organización de ese evento y por eso se encargó además de invitar a los dirigentes como Cristian Ritondo, del PRO, y Eduardo ‘Bali’ Bucca, del Peronismo Federal. Por el Frente de Todos viajarían Ramiro Gutiérrez, Paula Penacca y Rodolfo Tailhade.

En Tucumán se evaluará la posibilidad de crear un Consejo de Seguridad en el ámbito del Congreso integrado por oficialismo y oposición, para intervenir en la instrumentación de políticas específicas en esa materia, además de analizar si es factible o no la implementación de un nuevo ‘Operativo Centinela’ para sumar a la Gendarmería a las tareas de seguridad ciudadana.

Todo se había enrarecido con con la difusión de esa dura carta que el bonaerense le envió a la Ministra nacional para reclamar el retiro de las fuerzas federales de su territorio. Además, en una extensa misiva, el ministro de Axel Kicillof acusó a Frederic de responder a sus reclamos “con burocracia” y volvió a marcar las diferencias que mantienen a la hora de elegir formas para combatir el delito.

“La presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no sólo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la provincia que concentra más del 40% de la población del país”, se quejó el ministro bonaerense. Por esa razón, pidió que “sean retiradas del territorio de la provincia de Buenos Aires las fuerzas policiales y seguridad federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañen exclusivamente a lo que respecta al orden y competencia federal”.

“Ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia”, señaló Berni en una carta con fecha del 5 de febrero, que se conoció ayer. El ministro de Seguridad bonaerense se refirió al encuentro que mantuvo con Frederic el mes pasado, cuando acordaron la puesta en marcha de un Comando Unificado para articular el trabajo de las fuerzas federales en Buenos Aires.

“Al día de la fecha no hemos contado con la información de las fuerzas policiales y de seguridad federal presentes en esta provincia y que deberían coordinar con este Ministerio las necesidades operativas de despliegue y respuesta a la problemática actual que en la materia aqueja a los bonaerenses”, cuestionó Berni.

Frederic optó por recibir ayer por la mañana al bloque de legisladores porteños del Frente de Todos para intercambiar perspectivas en temas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañada por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Cecilia Rodríguez; los secretarios de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, y de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; y el subsecretario de Intervención Federal, Luis Alberto Morales; consideró que desde su concepción “la política de seguridad requiere intercambiar perspectivas con distintos actores de la vida social y política de los distritos para llevarlas a cabo. Es en ese marco que llevamos adelante este tipo de reuniones, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al finalizar la reunión de trabajo, el presidente del bloque, Claudio Ferreño, aseguró que le plantearon a la ministra “lo que vemos diariamente en los barrios del Sur, porque consideramos que el Gobierno de la Ciudad piensa que hay dos ciudades: la rica del norte y la pobre del sur” y añadió: “Estamos pidiendo que sigan las fuerzas federales en la Ciudad y que no las quiten de las zonas donde desarrollan su trabajo. La seguridad en el sur está dejando mucho que desear y no se están llevando a cabo las medidas suficientes para que los porteños estén seguros en sus casas”.

Asistieron al encuentro los siguientes legisladores y legisladoras de la Ciudad: Claudio Ferreño, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Laura González Velasco, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Santiago Roberto, Cecilia Segura Rattagan, Manuel Socías y Juan Manuel Valdés.