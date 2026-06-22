Fue nombrado en reemplazo de Javier Lanari, quien anunció su salida este viernes a la mañana. Es el segundo cambio en el área, ya que el viernes se anunció al diputado Adrián Ravier al frente de la Vocería oficial. Quién es el nuevo funcionario.

El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa oficial, luego de la salida del cargo de Javier Lanari , anunciada este lunes. Se trata del segundo cambió en el sector, ya que el viernes pasado Adrián Ravier fue nombrado vocero en reemplazo de Manuel Adorni.

Desde la Casa Rosada apuntaron que se trata de una nueva etapa de gestión "marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa".

Fuentes consultadas por Ámbito anticiparon que ni él ni Ravier jurarán en sus nuevos puestos, ya que ambos tendrá cargos de secretarios.

Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. Durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina", apuntaron en el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/2069164915344970014&partner=&hide_thread=false FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN



En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 22, 2026

Asimismo, señalaron que su incorporación "contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido".

De esta manera, el oficialismo busca cambiar una estrategia comunicacional que estuvo signada por el choque con los medios y que incluyó el cierre temporal de la sala de prensa de la Casa Rosada, además de distintas restricciones al trabajo periodístico en el palacio gubernamental.

Cambios en la comunicación del Gobierno

El viernes pasado, Manuel Adorni y Javier Milei se reunieron por cerca de seis horas en la Quinta de Olivos. Fruto de ese encuentro anunciaron que el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier reemplazará a Adorni en la vocería oficial.

El Presidente buscó así descomprimir la situación del todavía jefe de Gabinete, jaqueado por las investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que, más allá de ocupar el cargo de ministro coordinador, seguía oficiando como nexo con la prensa.

Sin embargo, desde que se iniciaron las causas en su contra, el funcionario había reducido las conferencias de prensa al mínimo, por lo que su contacto con el periodismo disminuyó drásticamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069046916592103645&partner=&hide_thread=false Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Fabián Fernández, en tanto, reemplazará al misionero Javier Lanari, cuya salida se confirmó este lunes al mediodía, en la antesala del partido que la Selección argentina disputó contra Austria.

"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión", dijo Adorni en X, dando a conocer la eyección del dirigente.

Por último, dijo: "En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos".