La frase brasileña con la que Javier Milei celebró el triunfo de Argentina

El Presidente apeló a una popular consigna vinculada al fútbol y al carnaval de Brasil para celebrar la actuación de Lionel Messi. Luis Caputo se cruzó con los "trolls kukitas" en redes sociales y Patricia Bullrich generó comentarios con un gesto asociado históricamente al peronismo.

Milei, Caputo y Bullrich reaccionaron en redes sociales tras la victoria de la selección y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Cada uno eligió un mensaje distinto, aunque todos siempre con algo más de lo que pasó dentro de la cancha.

El presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y la senadora oficialista, Patricia Bullrich , celebraron la victoria de Argentina contra Austria con distintos mensajes en sus redes sociales. La que más llamó la atención fue la del líder libertario quién posteó qué " la alegría no tiene ni tendrá fin ", una frase ligada al carnaval y al fútbol de Brasil.

"La alegría es toda de la celeste y blanca . La alegría no tiene ni tendrá fin." , celebró Milei, que destacó a Lionel Messi porque es el " máximo goleador de la historia de los mundiales ", tras haber marcado un doblete frente a Austria.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin.

El Presidente replicó en Instagram la información que resumió en su posteo de X y celebró los récords del 10 y la clasificación de Argentina en los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026. En esa red social sumó su propio "golazo" y celebró la caída del riesgo país a 423 puntos básicos este lunes .

"Menos riesgo, más futuro", se leía en el video generado con inteligencia artificial que compartió el Presidente en historias, junto a la leyenda "La Argentina avanza", mezclando la victoria del seleccionado con su gestión.

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Patricia Bullrich y un posteo con guiño peronista

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, realizó el más breve de los posteos, aunque probablemente fue el que más repercusión generó. La ex ministra de Seguridad publicó una foto con la camiseta de la Selección Argentina mientras levantaba dos dedos en forma de "V". Junto a la imagen escribió: "(Símbolo de la paz) para la victoria".

Aunque se trata de un símbolo internacionalmente asociado a la paz, también remite a la histórica "V" peronista, popularizada bajo la consigna "Perón Vuelve" y convertida con el paso de las décadas en uno de los emblemas más reconocibles del peronismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2069137576192016804&partner=&hide_thread=false para la victoria pic.twitter.com/sQICWPUBzT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2026

Luis Caputo también celebró la victoria de la selección ante Austria riéndose de los "trolls kukitas"

El ministro de Economía Caputo escribió en su cuenta de X minutos antes de que iniciara el partido que el hecho de verlo a Messi en un Mundial, lo emocionaba. "Me sacó un lagrimón la Pulga. Que tipo querible! (SIC)" escribió.

Más tarde, al término del primer tiempo —con Argentina arriba 1 a 0 gracias a un gol de Messi tras una gran jugada colectiva—, Caputo cargó contra los "trolls kukitas" que, según él, lo habían acusado de ser "mufa" luego de que el capitán argentino fallara un penal pocos minutos después de su publicación. "Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos (SIC)! No les sale una, pobrecitas (SIC)!!", escribió el ministro.

El mensaje llamó la atención porque, al referirse a sus detractores, utilizó deliberadamente el femenino —"pobrecitas"— para dirigirse a un grupo que no identificó como compuesto exclusivamente por mujeres.