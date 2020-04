Alberto despidió a Vanoli tras mix de errores insostenibles

La presión sobre el Gobierno en estos tiempos se vuelve por momentos intolerable. Las exigencias que impone la pandemia del coronavirus exige respuestas en múltiples frentes. Argentina en lo económico-financiero no está en buenas condiciones para enfrentar el desastre y mitigar el impacto en los bolsillos de la gente. En ese sentido, cada bala que tira el Gobierno debe impactar en el blanco, no hay chance ni fondo para desperdiciar. De ahí la necesidad de que los funcionarios no entorpezcan las pocas herramientas disponibles.