Diálogo radial entre Boudou y Milagro Sala: "Los jueces que nos condenaron fueron premiados"

“Bajar los brazos nunca”, le dijo Boudou a Sala desde el penal de Ezeiza. “Nos debemos a la militancia, si aflojamos, qué queda para la militancia”, le replicó la jujeña desde la casa del barrio de Cuyaya de San Salvador, donde cumple la prisión domiciliaria.

Tenemos que pelear por la revisión de las causas" (Amado Boudou, ex vicepresidente)

“En este país no queda otra que seguir luchando para que haya más inclusión y lugar para todos, como hizo Milagro en Jujuy. Conocí la obra que hizo y es un hecho de igualdad, hicieron instalaciones muy lindas para disfrutar de la vida”, señaló el ex ministro de Economía al aire de la AM750.

“Para la oligarquía cometimos errores, nos ningunean y nos dicen que somos delincuentes”, advirtió la ex diputada provincial y del Parlasur. “Pero cuando lo hacen los grandes empresarios, está todo bien. Vos estuviste trabajando para la Argentina y los jubilados y tampoco te lo perdonan”, la retrucó Sala.

En febrero del año pasado Boudou volvió a la cárcel por tercera vez. Cumple una condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. Sala recibió en diciembre de 2018 la domiciliaria con una pulsera electrónica. Fue a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación por motivos de salud. Tiene una condena de 13 años por la causa "Pibes Villeros" y otros 4 por "lesiones graves" contra referentes sociales jujeños en 2006.

“Tenemos toda la dignidad, la fortaleza, y no cambiamos ni un milímetro las ideas, ni la militancia hacia adelante”, enfatizó Boudou. “No hay que correrse del lugar donde la vida nos fuer forjando, tenemos que pelear por la revisión de las causas. Estamos mal condenados”, se quejó.

“En mi causa, al presidente del Tribunal (Pablo Bertuzzi) el macrismo le dio un ascenso luego de condenarme a casi la pena máxima que me podía dar y me puso preso el mismo día de la sentencia, cosa que no hacen nunca. Le pagaron elevándolo a la Cámara Federal. Ese juez cobró mi sentencia yendo a ese lugar. Las únicas pruebas eran los dichos de un arrepentido e informes periodísticos. Como dijo Cristina, las sentencias están escritas antes que empiecen las causas”, alertó.

Embed

A su turno, Sala dijo que en Jujuy los jueces y fiscales que la “llenaron de causas” también fueron premiados. “No solo con ascensos, sino con algunas coimas”, remarcó la dirigente tupamara. “(Pablo Pullen Llermanos) antes vivía en un casa de clase media baja y hoy vive en el mejor barrio de Jujuy, Los Perales, tiene 4 casas y anda en 4x4. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni con el sueldo del juzgado. Y también pasó con algunos testigos, que hoy tienen cargos en el Senado, otros en el gobierno de (Gerardo) Morales y otros reciben subsidios”, sostuvo.

En la misma sintonía, Boudou y Sala reclamaron ser juzgados nuevamente. “Queremos algo justo, que nos devuelvan la libertad. Nos trataron de chorros, corruptos, narcotraficantes. Tengo armadas 16 causas. Es una locura lo que nos hicieron, y no solo a mí, a mis compañeros también”.

“Espero ver pronto, peleando en la calle”, le dijo Boudou al despedirse. “Eso vamos a hacer, para eso nacimos”, cerró Sala.