Covid: AMBA, en alerta ante una nueva meseta de casos

Ninguna de las tres jurisdicciones disparó por ahora las alarmas. La ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 57,9% y no hay riesgo de saturación. Sin embargo. Ginés pidió extremar los cuidados. “No lo puedo descartar, pero queremos que no lo sea. Tenemos que hacer lo posible para que no lo sea”, resaltó el ministro de Salud al ser consultado en una conferencia de prensa en Casa Rosada respecto de si el descenso de casos se debe a un rebrote de la pandemia.