AMIA: familiares de víctimas responsabilizaron al Estado argentino por el atentado

"Tuvimos un Estado ausente 28 años. La causa AMIA no tiene ningún preso. Reclamamos un derecho que tiene cualquier ciudadano, que es justicia", indicó la titular de Memoria Activa, Adriana Reisfeld.

En esa línea, la hermana de Noemí -una de las 85 víctimas del atentado- remarcó que "ninguna de las fiscalías que actuaron durante estos años acompañó a los familiares".

"La frustración es el mayor sentimiento que da la causa AMIA", subrayó.

La investigación por el atentado a la AMIA

En la causa hay pedido de captura internacional con "circulares rojas" contra los ciudadanos iraníes Moshen Rezai (excomandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), Ahmad Vahidi (ministro del Interior de Irán), Alí Fallahijan (exministro de Inteligencia), Ahmad Reza Asghari (exsecretario de la embajada iraní en Buenos Aires) y Moshen Rabbani (exagregado cultural de ese país en la Argentina).

Audiencia Pública Caso Asociación Civil Memoria Activa Vs. Argentina

Durante la audiencia pública de la 153° sesión ordinaria de la Corte hemisférica -realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay- estuvieron también los representantes jurídicos del Estado argentino, quienes no hicieron comentarios ni preguntas a las declarantes.

"Que el Estado argentino no me haga ninguna pregunta es discriminatorio y me ofende. Son los que más tendrían que hacerlo. Es una vergüenza que no nos pregunten. El Estado en la causa AMIA se ha comportado horrible", declaró Reisfeld.

Al ser consultada por los integrantes de la Corte IDH, la titular de Memoria Activa sostuvo que su agrupación "acompañó" el Memorándum con Irán ya que "cualquier método" para conseguir justicia "podía ser utilizado".

Reisfeld, al referirse al Memorándum de Entendimiento, subrayó que "después Irán nunca lo firmó y se abortó".

Por su parte, la viuda del arquitecto Andrés Gustavo Malamud, Diana Wassner, expresó haber sido "víctima" del derrotero de la investigación judicial.

"Fuimos víctimas de todo lo que pasó después, de la impunidad, de todo lo que se podía haber evitado y el Estado no evitó", resaltó.

En esa sintonía, Wassner explicó que "no alcanza con un mea culpa" del Estado y que sigue "buscando justicia" porque sus hijas "merecen saber por qué, quién y cómo mataron a su padre".

"Esta es la última instancia que tenemos. No hay nada más, después de esto, para nosotros. Dónde pelear, dónde pedir, ni reclamar nada. Se acaba acá", enfatizó en relación a la demanda ante la Corte IDH que iniciaron hace más de 20 años.

"No alcanza con el mea culpa; tienen que cambiar las cosas. El Estado tiene la obligación de brindarnos verdad y justicia. Mis hijas merecen saber por qué, quién y cómo mataron a su padre. El Estado no brindó esa respuesta".



Diana Malamud en la audiencia ante la @CorteIDH — CELS (@CELS_Argentina) October 13, 2022

Acusación

Previo a las declaraciones de las familiares, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón, realizó un breve discurso a modo de introducción a la causa y afirmó que el "Estado (argentino) incumplió su deber de prevención" y que es "responsable por la violación de derechos psíquicos y morales en perjuicio de familiares del atentado".

"La CIDH encontró al Estado argentino responsable por la violación de los artículos 4, 5, 8, 13, 24 y 25 de la Convención Interamericana", detalló Mantilla Falcón.

El tribunal hemisférico dictaminó un cuarto intermedio en la audiencia hasta mañana a las 9.15, cuando se escucharán las declaraciones de tres peritos, los alegatos orales finales de las partes y las observaciones de la CIDH.