Aseguran que la ONU corre el riesgo de un colapso financiero inminente

La organización mundial de Naciones Unidas (ONU) corre el riesgo de un "colapso financiero inminente" debido a una deuda de sus estados miembro con sus cuotas, según advirtió su director António Guterres. El funcionario sostuvo que el organismo enfrenta una crisis financiera que amenaza la ejecución de sus programas y calcula un posible agotamiento para julio de 2026.

En una carta a los 193 Estados miembros, escribió que debían honrar sus pagos obligatorios o revisar las reglas financieras de la organización para evitar el colapso. Esto ocurre después de que el mayor contribuyente de la ONU, EEUU, se negara a contribuir a sus presupuestos ordinarios y de mantenimiento de la paz.

Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó a finales de 2025 un cambio parcial de su sistema financiero, la organización todavía enfrenta una enorme crisis de efectivo. En su sede de Ginebra, se colocaron carteles de advertencia y, entre un intento casi desesperado por ahorrar dinero, las escaleras mecánicas se apagan regularmente y la calefacción se baja.

Guterres escribió en su carta que la ONU había enfrentado crisis financieras en el pasado, pero que la situación actual era "categóricamente diferente" . "Se anunció formalmente las decisiones de no honrar las contribuciones que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado", indicó, aunque sin nombrar a miembros específicos.

Aclaró que la "integridad de todo el sistema" dependía de que los Estados cumplieran con su obligación bajo la Carta de las Naciones Unidas de pagar sus "contribuciones evaluadas", y agregó que 2025 terminó con una cantidad récord sin pagar, equivalente al 77% del total adeudado.

"La conclusión es clara: o todos los Estados miembros cumplen con sus obligaciones de pago (...) o los Estados miembros deben reformar radicalmente sus normas financieras para evitar un colapso financiero inminente", alertó Guterres.

El rol en los países necesitados y la separación de EEUU

EEUU es el mayor contribuyente a la ONU, pero el presidente Donald Trump sostuvo que no está aprovechando su "gran potencial" y lo criticó por no apoyar los esfuerzos de paz liderados por su país. Así, no pagó su contribución al presupuesto regular de la ONU en 2025 y ofreció sólo el 30% de su financiación prevista a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Luego, en enero, Trump lo retiró de docenas de organizaciones internacionales , incluidas 31 agencias de la ONU, para "poner fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promueven agendas globalistas por sobre las prioridades" estadounidenses.

A fines de diciembre, EEUU prometió u$s2.000 millones de dólares en fondos para programas humanitarios de la ONU, advirtiendo que la organización internacional debe "adaptarse o morir", una fracción de los u$s17.000 millones de dólares que gastó en 2022 .

Otros países, como el Reino Unido y Alemania, también anunciaron reducciones significativas en la ayuda exterior, lo que inevitablemente afectará la labor de la ONU. Otras agencias también están haciendo grandes recortes: la oficina de derechos humanos de la ONU advirtió que graves violaciones quedarán sin documentar debido a la falta de fondos para investigadores.

En Afganistán, que tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, ONU Mujeres tuvo que cerrar clínicas para madres y bebés. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos tuvo que recortar las raciones a los refugiados que huyen del conflicto en Sudán.