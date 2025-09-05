Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: procesaron al principal acusado

Se trata de Thiago Florentín, un joven de 22 años de Alejandro Korn. Fue imputado por ser uno de los responsables de tirarle piedras y otros elementos a la caravana de campaña en la que participó el Presidente.

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora , Luis Armella, procesó este viernes a Thiago Florentín , el único detenido por los incidentes ocurridos durante la caravana de campaña de Javier Milei del 27 de agosto . Quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva.

El hecho por el que es acusado Florentín ocurrió la semana pasada en una caravana de campaña en el centro de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. A lo largo de la breve recorrida, la camioneta que transportaba al presidente Javier Milei, su hermana Karina y un pequeño grupo de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se cruzó con manifestantes que les recriminaban por sus políticas. Los incidentes crecieron y la comitiva presidencial fue atacada con elementos como un brócoli y, al menos, una piedra.

Florentín, de 22 años, habría sido visto por la Policía con una piedra en la mano en el momento de los incidentes, pero, hasta el momento, no se logró comprobar que haya sido el responsable ni que el ataque haya sido planificado , según publicó TN.

En su declaración, Florentín negó haber arrojado una piedra contra la caravana de LLA, pero sí admitió que fue allí para participar de una protesta organizada por el Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, del que es militante. El joven quedó procesado sin prisión preventiva y el juez le impuso un embargo de $1 millón.

El movimiento había pedido por la libertad de Florentín y explicaron que fue detenido "en el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada (a Javier Milei)".

Javier Milei cerró viaje en EEUU y emprende el regreso para las elecciones bonaerenses

El presidente, Javier Milei, cerró su visita exprés a Estados Unidos, en donde mantuvo encuentros con varios empresarios, y se prepara para emprender su viaje de regreso a Argentina, en donde el domingo se celebrarán los comicios legislativos bonaerenses.

En el entorno del jefe de Estado no descartan que el mandatario y parte de su Gabinete aguarden los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata.

Está previsto que su regreso al país comience este viernes a las 14 horas de Argentina. Previamente, el mandatario mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson y el empresario Andy Kleinman.

En Estados Unidos, Milei también se reunió con Michael Milken, titular del Instituto Milken, en un encuentro que contó con la presencia de referentes del mundo financiero y empresario. Entre los asistentes se destacaron Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins, además de otros ejecutivos de peso.

Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford. La cita formó parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.