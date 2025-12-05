ATE lanzó un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso

La decisión se debe a la situación económica y salarial de los trabajadores. En un comunicado con fuertes críticas al Gobierno, confirmó la medida de fuerza.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un Paro Nacional el 9 de diciembre , fecha en la que además se movilizará al Congreso . El sindicato adelantó que la jornada de protesta tendrá como ejes el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la exigencia de reapertura de paritarias y la oposición al recorte del 10% de los trabajadores estatales .

Al fundamentar la medida, el secretario general Rodolfo Aguiar volvió a cuestionar el proyecto oficial. “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, afirmó.

El dirigente recordó antecedentes internacionales para descalificar la iniciativa del Ejecutivo. Según su mirada, “cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron”.

Agregó que el período con mayor creación de empleo formal “ fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización ”, señalando que incluso bajo ese régimen “igual se registraban trabajadores”.

Para Aguiar, estos datos demostraron que “la única alternativa para revertir la crisis del mundo laboral pasó por fortalecer las convenciones colectivas”, concepto que marcó como el centro del reclamo sindical.

El conflicto de ATE por los salarios

En relación con el deterioro del ingreso estatal durante 2025, el titular de ATE sostuvo que el retroceso del poder adquisitivo en el sector público alcanzó niveles críticos.

“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, expresó.

También lanzó un mensaje directo al Ejecutivo frente al eventual achique de la estructura estatal. “Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, enfatizó.

La definición del paro

La medida anunciada ahora respondió a una votación unánime del Confederal realizado en San Luis el 27 de noviembre, aunque inicialmente su aplicación estaba pautada para más adelante.

Con el adelantamiento de los tiempos políticos, la fecha del 9 de diciembre podría coincidir con la presentación del proyecto oficial de reforma laboral ante el Congreso.

ATE informó que cada provincia definirá su modalidad de protesta y que, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores realizarán retiros a partir de las 10:30 para confluir en la movilización central.

Entre los motivos del paro, el sindicato destacó la intención del Gobierno de avanzar con un recorte del 10% del Estado, medida que afectaría principalmente a organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

ATE reiteró además su reclamo por la reapertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial de emergencia, y recordó que el Ejecutivo realizó una convocatoria por Zoom el 28 de noviembre, reunión a la que el gremio asistió “sin ofrecimiento”, lo que reforzó la decisión de avanzar con la medida de fuerza.