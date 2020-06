Aguinaldos: Gobierno activa menú de ayuda en gabinete económico

Cafiero "Hay intencionalidad política en algunos sectores", cuestionó Cafiero. Foto: NA

En el encuentro celebrado en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada se analizó también cómo continuará el ATP a partir de la reactivación económica en 85% del territorio nacional en la nueva base de distanciamiento social preventivo que decretó Alberto Fernández. La ayuda bajo la modalidad de subsidio para el pago de salarios en más de 200 mil empresas privadas continuará para aquellos rubros que no tiene permitida retomar la actividad o que hayan sufrido pérdidas por la cuarentena. Pero aquellos sectores que hayan recuperado su capacidad de facturación dejarán de percibir el beneficio pero quedarán habilitados para acceder a créditos blandos destinados a inversiones de bienes de capital o contratación de nuevo personal.

Es decir, Alberto Fernández debería firmar un nuevo decreto para lanzar este paquete de ayuda a privados pos pandemia ya que el DNU que creó el ATP limita la ayuda del Estado al pago de hasta 50% del salario del trabajador siempre que ese porcentaje no exceda dos salarios Mínimo, Vital y Móvil ($33.750). La CAME y la UIA ya le plantearon a Claudio Moroni y Matías Kulfas el pedido de ayuda para el pago de aguinaldos. En el caso de los industriales hubo menos diplomacia para comunicar el reclamo. Daniel Funes de Rioja había asegurado que “el ATP no le regala nada a nadie” e incluso se quejó de la prórroga de la doble indemnización hasta fin de año en casos de despidos. Ricardo Diab, vice de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, admitió que "estamos reclamando la posibilidad de que el Gobierno, de la misma manera que dio los ATP, pueda ayudarnos a afrontar el pago de aguinaldos”.

En la reunión que duró casi tres horas hubo un repaso de las acciones económicas impulsadas por el gobierno nacional para atenuar los efectos de la pandemia sobre el aparato productivo. Allí Kulfas destacó el rumbo de los créditos productivos a las pymes que cuentan con garantía estatal, como el ofrecido a través del FoGAr, que ya acumula un desembolso superior a los $22.000 millones y que permitió proteger el tejido productivo.

Respecto del IFE, el lunes pasado ANSES se comenzó a pagar la segunda ronda, en un cronograma que se extenderá durante cinco semanas y que alcanzará a casi 9 millones de personas en todo el territorio nacional. Por su parte, la segunda ronda del ATP, el programa que cubre el salario complementario de trabajadores del sector privado, empezará a pagarse este jueves a 2 millones de empleados.