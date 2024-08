Axel Kicillof, sobre Alberto Fernández: "Es gravísima la denuncia"

Dos fotografías, en las que aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, comenzaron a circular esta noche, en medio del escándalo de la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yañez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama en uno de sus comentarios.

Por su parte, Fernández respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

Alberto Fernández rompió el silencio en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández brindará declaraciones a un medio de comunicación extranjero sobre la denuncia judicial por hostigamiento y presunta violencia de género que le realizó su expareja Fabiola Yañez. En las últimas horas se conocieron chats e imágenes de la exprimera dama con moretones por presuntos golpes del exmandatario.

El periodista Pablo Duggan informó en el programa Duro de Domar de C5N que en las próximas horas "Alberto Fernández rompe el silencio". Según precisó, el exmandatario "va a hacer declaraciones, aparentemente va a responder preguntas y dar explicaciones sobre la denuncia en un medio español".

En principio, la entrevista de Fernández sería con el diario El País. La publicación se daría en las próximas horas.

Respecto a la situación judicial, el conductor de Duro de Domar explicó que el mandatario "todavía no ha sido citado por la Justicia. Entiendo que el juez está recabando elementos y lo último es la declaración indagatoria. Clarísimo que lo va a llamar la Justicia. Está imputado en un delito grave".

Por lo pronto, Fernández dará una entrevista tras la filtración de chats en los que la exprimera dama expuso -a través de mensajes e imágenes- la violencia de género ejercida sobre ella.