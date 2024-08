La reacción del arco político tras la difusión de las fotos y los chats de Alberto Fernández con Fabiola Yañez

Uno de los primeros en hacerse eco fue el vocero presidencial, Manuel Adorni: "El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza. Señores, Nunca Más. Fin", aseguró en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter).

El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 8, 2024

La diputada de GEN, Margarita Stolbizer, calificó como "innombrable" Alberto Fernández y le exigió explicaciones a Cristina Fernández de Kirchner: "¿Cuándo sale CFK a pedir perdón por imponer a este innombrable como Presidente y dejarnos en este desastre escandoso que nos vuelve a poner bajo los ojos del mundo? Como si no hubiera sido suficiente Boudou, la corrupción propia y tantos años de una debacle que termina con lo que tenemos hoy, de lo que también se deberían hacer responsables los kirchneristas".

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, aseguró que Fernández "es una mierda", mientras que el diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, expresó: "El que hizo esto fue literalmente el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad".

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en tanto, expresó su "solidaridad, de corazón, con Fabiola Yáñez. El ex presidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista. Las pruebas son irrefutables. El lugar de los monstruos es tras las rejas".

Antes que nada, mi solidaridad, de corazón, con Fabiola Yáñez. El ex presidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista.



Las pruebas son irrefutables. El lugar de los monstruos es tras las rejas. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 9, 2024

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se sumó a las críticas y planteó que "debería ir preso ya como otros violentos con prisión preventiva".

Denuncia contra Alberto Fernández: los chats y las fotos de Fabiola

Pero lo que tomó mayor relevancia en las últimas horas, y que podría impactar en la causa por violencia de género, fue la filtración de los chats y las fotos que muestran signos de violencia de Fernández hacia Yañez.

Las imágenes muestran a Yañez en dos momentos, uno con un ojo morado y otro con un fuerte golpe en su axila derecha. Las mismas ya forman parte de la causa judicial que lleva adelante el juez Julián Ercolini.

En tanto, en los chats que difundió el medio Infobae, se advierte que la mujer le pide explicaciones a su expareja por la violencia. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice Yañez.

“Me volves a golpear. Estás loco”, continúa. A lo que Alberto Fernández replica: “Me siento mal”. “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, insiste Yañez. “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”, contesta el expresidente.