Axel Kicillof criticó las políticas de la Agencia Nacional de Discapacidad: "Pocas veces se escuchó algo tan inhumano"

El gobernador apuntó contra Diego Spagnuolo, quien le dijo a una madre: "Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

En el acto, el gobernador se refirió a la denuncia de Marlene Spesso -madre de Ian Moche, un niño con autismo, activista e influencer-, quien reveló la cruel respuesta que recibió de Spagnuolo durante un encuentro en marzo de 2024: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”. Según relató el propio niño, el titular de ANDIS también cuestionó la ayuda estatal y en la conversación le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí?".