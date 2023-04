Axel Kicillof echó un manto de dudas sobre el crimen del chofer: "Parece el robo a un blindado"

"Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea 620 no son dudosas, son prácticamente inéditas" , aseguró el gobernador en una entrevista con C5N y remarcó que "parecía el robo de un blindado". Para Kicillof no se condice "el despliegue" con "el botín" que se puede "encontrar en un colectivo de un barrio popular a la madrugada".

"Hoy a primera hora se presentó en el ministerio de Justicia una denuncia porque no se puede admitir una violencia de este tipo y los propios protagonistas del corte de la bajada de la autopista dijeron que no conocían a la gente que agredió a Berni" dio a conocer el gobernador que expresó: "No hay que aventurarse pero es raro que en un corte así haya gente que no la conozcan".