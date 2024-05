Axel Kicillof inauguró el aula 1000 de su gestión y defendió el rol del Estado

Un día después de juntarse con el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, el mandatario bonaerense Axel Kicillof volvió a diferenciarse del presidente Javier Mile i públicamente. " Mientras nos dicen que el Estado no sirve para nada y que hay que dinamitarlo, nosotros estamos celebrando que nuestra comunidad educativa cuenta ya con mil aulas nuevas ", dijo este jueves en un acto en Malvinas Argentinas.

Hace unos días Axel Kicillof comenzó a levantar el perfil y expresar más abiertamente sus criticas al Gobierno nacional. Confirmó que no irá al Pacto de Mayo , se reunió con el chubutense Torres y mañana viernes tiene previsto un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de la UCR.

Hoy inauguró en la Escuela Secundaria N°12 de Los Polvorines, Malvinas Argentinas, el aula n° 1000 de su gestión y aprovechó para reafirmar su discurso de reafirmación del rol del Estado. “En la provincia de Buenos Aires no nos guían el egoísmo y el individualismo, sino la solidaridad y el esfuerzo colectivo”, destacó.

Luego añadió: “La educación es el factor más importante para combatir la desigualdad, por eso no puede ser considerada como un hecho individual: somos una sociedad entera que apoya la escuela pública para que los pibes y las pibas tengan un futuro mejor”.

En el acto también estuvieron el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local Leonardo Nardini; y el director de la institución, Leandro González.

Por último, Kicillof resaltó: “No es un invento nuestro, es lo que necesita nuestro pueblo: educación pública y gratuita para que todos y todas puedan cumplir sus sueños”. “Sabemos que hay mucho para mejorar y que solo lo podremos alcanzar con más y mejor Estado para defender nuestros derechos”, concluyó.

Pacto de Mayo: Axel Kicillof confirmó que no irá y ya son 5 los gobernadores que se bajaron

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este lunes que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei para dentro de dos semanas en Córdoba y ya son cinco los mandatarios provinciales que anticiparon que no formarán parte de la iniciativa. En tanto, desde el Gobierno no descartan que se postergue el acuerdo.

De esta forma, hasta el momento cinco mandatarios provinciales, todos ellos del peronismo, ratificaron que no serán de la partida: Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Kicillof explicó este lunes, durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata junto a intendentes, las razones por las que no irá al Pacto de Mayo. Allí sostuvo que el Gobierno nacional "está incumpliendo" sus obligaciones con la provincia que administra y remarcó que "hubiera concurrido si se dignaran a dar lo que corresponde".