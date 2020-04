Kicillof se hizo hisopado por coronavirus y decidió no ir a la reunión de gobernadores en Olivos

Esta mañana, el gobernador confirmó que no iba a asistir a la reunión prevista en Olivos para esta tarde. "Por una cuestión de responsabilidad, no voy a exponer al Presidente, ni a los ministros o a los gobernadores a cualquier riesgo", argumentó.

El primer mandatario bonaerense sostuvo que sólo mantuvo contacto director del sanatorio de San Martín, Nicolás Rodríguez. “No tuve ningún contacto estrecho, con lo cual no corresponde aplicar el aislamiento”.

Axel Kicillof on Twitter Nos propusimos ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud incorporando nuevas camas y equipamiento para atender a quienes más lo necesiten.

Hoy inauguramos el área de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón y recorrimos las obras en el Hospital Gral. Manuel Belgrano pic.twitter.com/oFsO9J2iLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 10, 2020

"Cuando llego a mi casa, pongo a lavar toda la ropa y tomo todas las medidas de higiene, pero me toca abrir nuevas instalaciones, ver, estar presente, y no me voy a quedar guardado en mi casa", sostuvo el mandatario en declaraciones a La Red.

El Presidente convocó para hoy a "todos los gobernadores" a una reunión que se realizará en la Residencia de Olivos, con el objetivo de obtener "un fuerte respaldo" ante la renegociación de la deuda con bonistas.

Durante el encuentro, el jefe de Estado "va a contarles los detalles de la oferta que (el ministro de Economía, Martín) Guzmán le va a presentar a los tenedores de deuda".