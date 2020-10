Sobreseyeron a Vanoli en la causa por desborde de jubilados en los bancos

A su tiempo, el fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido la a declaración indagatoria de Vanoli en el marco de la denuncia presentada el 15 de abril por la diputada Mónica Frade luego de lo ocurrido ese día con las aglomeraciones de adultos mayores y otros beneficiarios en los bancos.

En su fallo, Casanello resalta que en su indagatoria, Vanoli “precisó que el miércoles 1 de abril se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos una reunión del Gabinete Económico y Social que tuvo por objeto analizar las condiciones de la apertura de los bancos”.

“De este modo quedó garantizada la atención por parte de las entidades financieras a todos los beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del SIPA o beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la ANSES u otro ente administrador de pago”, sostiene el juez.

En lo que hace a la valoración de la prueba, Casanello asegura que “deviene verosímil lo alegado por Vanoli en relación a que estudios del Banco Central habrían concluido que muchas personas que acudieron, el 3 de abril pasado, a las sucursales bancarias fueron a realizar operaciones que no se encontraban autorizadas (extracción de dólares, constitución de plazos fijos, inversiones, etc) o bien, de acuerdo al cronograma de pagos, no debían concurrir en esa fecha”.

Además, el juez considera “determinante” el informe elevado por el Ministerio de Salud de la Nación que concluyó que “no se verificó un aumento de casos en el período analizado, (principalmente en adultos mayores de 60 años), que tuviera origen o fuera provocada por dicha circunstancia”.

“Luego de realizar un análisis de las pruebas de cargo alegadas por el Fiscal y las explicaciones que posteriormente brindó el imputado, entiendo que no se vislumbra, a la luz de las constancias objetivas del expediente, un actuar delictuoso por parte del ex Director Ejecutivo de la ANSES”, concluye Casanello.