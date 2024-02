Bertie Benegas Lynch tras la derrota por la ley ómnibus: "Creímos en la palabra de los políticos"

"Para mí, no se le puede endilgar nada de lo que pasó al Poder Ejecutivo , que ha participado de todas las negociaciones y que viene trabajando hace meses, incluso antes de las elecciones, para que esto progrese. En todo caso, fracasó porque nos traicionaron aquellos legisladores que responden a ciertos gobernadores".

“Nosotros nos metimos en estos procesos porque sabíamos que íbamos a ganar. Y, de un momento para el otro, empezamos a ver votaciones que no se suponían que terminaran como terminaron. Era entonces preferible que, si la ley quedaba diezmada, devolverla a comisión”, detalló el diputado.

Alberto Benegas Lynch.jpg Alberto Benegas Lynch le quitó responsabilidades a Javier Milei por la derrota del oficialismo en Diputados.

El futuro de la ley ómnibus y la posibilidad de un plebiscito

Sobre la posibilidad de una eventual consulta popular y el futuro de la ley ómnibus, Benegas Lynch señaló que “hay al menos tres opciones. Se pueden rever ahora los 664 artículos de la ley en un nuevo debate, se puede aplazar la discusión y darla más adelante o someter las reformas a consulta popular. Esta última no me parece mal. Tendría que ser vinculante en todo caso”.

El funcionario de LLA, además, apuntó contra la oposición por las facultades delegadas. “El Congreso le ha dado poderes a gobiernos que se asemejaban a monarquías absolutistas. Se los ofrecieron con mucha más fuerza y de manera más abarcativa a Alberto Fernández por ejemplo. Y ahora viene Milei, un Poder Ejecutivo que te dice que intenta devolverle la libertad a los argentinos y hay diputados que de la nada se van a la vereda de enfrente”, apuntó.

Ley ómnibus: tras el fracaso en el Congreso y el escrache, Javier Milei decidió que no se vuelva a tratar

Luego de estrepitoso revés legislativo que dejó debilitado al Gobierno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, señaló que la ley ómnibus no se va a tratar, por decisión del presidente Javier Milei.

En un día de furia en el Gobierno, con Milei de gira internacional, alejado del escenario del Congreso Nacional, donde la oposición le propinó ayer un duro golpe a La Libertad Avanza, Zago confirmó en declaraciones periodísticas que la aventura del megaproyecto llega a su final tras la derrota, que demostró que la escuálida tropa libertaria en el parlamento no alcanza para empujar la magnitud de las transformaciones. Al menos con la estrategia confrontativa que adoptó Milei, alejado de la negociación y de la búsqueda de consensos con los espacios dispuestos a acompañar al Gobierno.

“La ley no se volverá a tratar así como se la mandó al Congreso de la Nación. El Presidente ha tomado la determinación. Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta”, dijo Zago esta noche a LN+.