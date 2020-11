De Mendiguren: "Por supuesto que voy a pagar el impuesto a la riqueza"

“Yo tengo y lo he expresado públicamente creo que técnicamente hay muchas cosas que no comparto, esto es una ley de emergencia ante una situación de emergencia, que indudablemente hace que vos no podés discutir, es que son los que más tienen tenemos que hacer el mayor aporte, hasta ahí un tema. No lo niego, me toca y a pagar”, afirmó el diputado nacional en uso de licencia a Crónica TV.

De Mendiguren aclaró que no está favor del gravamen, y recordó que presentó algunas propuestas alternativas. “Que esté de acuerdo cómo se implementó y la forma, no. Lo he dicho públicamente, le he mandado a Carlos Heller propuestas que yo creo, espero tengan en cuenta hoy”, señaló el ex titular de la UIA.

El dirigente empresario aseguró que el proyecto como está puede afectar a las pequeñas y medianas empresas, porque los $200 millones o u$s2 millones a partir de los cuales se empieza a tributar por única alcanza a los dueños de empresas. “Cualquier pyme tiene eso en sus activos, también estas afectando a bienes productivos”, sostuvo.

“En mi caso yo tengo una sociedad, que soy dueño de algunas acciones y esas acciones tienen esos activos, por supuesto a través de las valorizaciones de esos activos las acciones están gravadas”, indicó el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

De Mendiguren recalcó que también propuso “tener un trato discriminatorio” a empresarios locales. “Por ejemplo, vos tenés una cementera, el accionista es un argentino, por esas acciones paga impuesto. Ahora la misma cementera es brasileña, que el accionista es una sociedad que está en Brasil, y esa no paga. Lo mismo le pasa a un banco”, expresó durante una entrevista televisiva.

“Creo que hay cosas que deberían corregir, espero eso hoy. Hay que tratar de dejar los menos blancos posibles, para que después no te judicialicen la ley”, advirtió.