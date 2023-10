Bullrich: "Me preocupa la inestabilidad emocional de Milei"

Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro.



Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí.



Me preocupa… pic.twitter.com/2XJHv4p2Co