Carlos Maslatón, la curiosa estrella del nuevo videoclip de Maxi Trusso

La canción de Trusso se titula "Exagerada Vida". Antes de su lanzamiento, el dirigente anticipó: "En breve, Vida Exagerada, por Maxi Trusso. Me preparé toda la vida para estar en la tapa de un disco".

En el videoclip, se ve a Maslatón sentado en el centro de una mesa, rodeado de mujeres, en una escena que emula a la última cena de Jesucristo.

Mientras mira su teléfono, sus laderas le dan besos de cada lado hasta que, por sorpresa, llega su mujer, Mariquita Delvecchio.

El anuncio por parte de Maslatón con el adelanto del videoclip generó reacciones encontradas entre los usuarios de las redes sociales. Si bien la mayoría festejó, hubo algunos que le reprocharon el protagonismo.

"¿No te da vergüenza? Respetate un poco más", comentó una persona, a lo que el panelista de Duro de Domar respondió con un lacónico "no".

Días atrás, Maxi Trusso había compartido un video en su Instagram en el que le preguntaba a Maslatón por qué no lanzaba su candidatura presidencial.

"Yo ayudo de muchas maneras. Estoy bullish con la Argentina, dije que va para arriba. Desde el punto de v ista del cargo, no hay problema. Yo le dije a Milei, vamos a las PASO. No quiso; no importa, que vaya él", dijo Maslatón.

Y agregó: "Lo más importante es que Argentina es recontra bullish. Vamos muy al alza: terminó la caída Argentina".