Carolina Moisés: "Una cosa es ver el RIGI desde la región pampeana y otra distinta es verlo desde el NOA"

La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés , de Unión por la Patria (UP) , mantuvo en el debate por la ley Bases la posición del bloque de rechazo al proyecto. Pero en la votación particular, se desmarcó junto a otros dos senadores del espacio y apoyó la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI ) . En diálogo con Ámbito , Moisés explicó su postura, y aseguró que "el Norte precisa de grandes inversiones para resolver el problema del trabajo".

La legisladora jujeña expresó que los proyectos de litio que podrán llegar con el RIGI "son un multiplicador", y acusó al kirchnerismo de aplicar el dogma "patria o colonia". "El debate ese es viejo, no existe, no convence a nadie", dijo Moisés, y aseguró que mantiene diálogo en su provincia con el gobernador radical Carlos Sadir para temas estratégicos de Jujuy.

P: Y respecto al RIGI, ¿por qué voto a favor?

C.M.: Con los senadores Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán de UP, quienes también votaron a favor en ese punto, venimos trabajando con los gobernadores del NOA, en la evaluación de impacto del RIGI en la región. El voto afirmativo está basado en la decisión en posición estratégica del Norte, que precisa de grandes inversiones para resolver el problema del trabajo. La falta de trabajo en el norte es real y el trabajo está mal pago. En blanco, el 47% de los trabajadores de Jujuy gana menos de una canasta básica, o bien reciben beneficios de servicios sociales mínimos o están en la informalidad. Eso tenemos que tener como prioridad. Cómo resolvemos el problema del trabajo.

P: ¿Ayuda el RIGI a resolverlo?

C.M.: Para generar mil puestos de trabajo en Jujuy necesitamos grandes inversiones. Si no generamos incentivos, no lo lograremos. Otro dato: En Jujuy, el 60% de las personas cree que el litio es una ventaja, y los chicos quieren en el futuro trabajar en una empresa minera o tecnológica. Conozco mi provincia, y queremos dar herramientas para que tengan una vida digna. Por supuesto, el RIGI no es magia, no se va a producir de un día para el otro, pero es una forma de ofrecer posibilidades para que vengan a invertir, para que tengamos emprendimientos de gran escala. Yo soy de un pueblo, San Pedro, allí hay un ingenio que emplea 1.100 personas. Eso es un multiplicador: transporte y servicios locales. También hay dos emprendimientos mineros de litio, que requieren mano de obra intensiva en la obra de construcción, y después bajan a mano de obra calificada. Son pautas para que las grandes inversiones lleguen. No es lo mismo el RIGI visto desde la zona pampeana que desde la puna jujeña. O desde Salta o Catamarca. Son limitadas las posibilidades de generar trabajo en el NOA.

WhatsApp Image 2024-06-14 at 16.36.34.jpeg La senadora Carolina Moisés con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

P: Menciona al litio como una oportunidad, ¿se puede generar valor agregado?

C.M: Sí, y el Conicet es fundamental. Crearon un modelo interesante para la construcción de celdas de baterías, que son desarrollos de insumos para hacer la batería. Producen 10 celdas por día. Si vinieran u$s200 millones, que es el piso del RIGI, de una empresa que se anime a hacer esto, son 300 puestos trabajo calificado. Necesitamos universidades que formen. Zapla, un complejo siderúrgico en Palpalá, está produciendo a un 10 o 20 porciento: no tienen inversión. Si llegara una inversión, Palpalá va a generar trabajo de inmediato. El RIGI para el norte es una oportunidad. Es un reduccionismo decir que si se vota el RIGI entregamos el país.

P: ¿Desde adentro de Unión por la Patria dicen eso?

C.M.: Sectores del peronismo que pretenden mantenernos anclados al pasado. Vienen con un discurso dogmático de patria o colonia. Pero el debate ese es viejo, no existe, no convence a nadie. Estamos en la tercera revolución tecnológica. Tenemos que ser capaces de abordar los problemas del mundo, que son los problemas de los argentinos. Patria o colonia no da respuesta a nadie. Nosotros queremos un peronismo moderno, que tenga una posición sobre la Inteligencia Artificial, sobre las nuevas tecnologías, producirlas. Está bien que en el kirchnerismo hayamos podido construir satélites… pero ahí no es patria o colonia. Vaca Muerta es un gran emprendimiento… ahí tampoco hay problema para negociar con inversores extranjeros. Patria o colonia es para la tribuna. A ese debate no me llevan. Vayamos a un debate de cómo construimos una propuesta de vanguardia de futuro, revolucionario a futuro, no setentista. Empecemos a hablar de nuevos derechos. Hay un debate generacional. “El peronismo fue muy bueno porque mi abuelo…”, nos dicen. Fue muy bueno en el pasado, pero tiene que ser la llave de cómo construimos el peronismo del futuro. Hay un reduccionismo kirchnerista que busca que todo el peronismo entre, y el que no entra es un traidor. En el Senado hubo unidad de los 33 senadores, sosteniendo cambios y votando en contra en general y cada uno de sus artículos. Pero cuando se habla de desarrollo estratégico del NOA, ahí empieza mi representatividad con mi provincia.

P: Mencionaba diálogo con el gobernador, que en su provincia es radical (Carlos Sadir). ¿Cómo es ese vínculo?

C.M: Con el gobernador tenemos que pensar juntos en estas cosas. Tenemos diferencias en política interna de Jujuy. En su gobierno, represento a la oposición. Como senadora nacional, soy senadora de jujeños. Más allá de los partidos, hay diálogo con el gobernador para temas superadores, como el litio y la minería. Hay cambios en el RIGI que se van a cumplimentar con la legislación provincial. Hubo apoyo de Sadir al cambio. Fueron apoyados por los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán también. Propusimos que el 20% inversión en la etapa constructiva deba ser local. El Gobierno explicó mal: no son u$s200 millones de impacto, eso es multiplicador en la región, porque en la etapa de construcción se necesita transporte, conectividad, abastecimiento local. Genera una cadena de valor para ese proyecto. Hay que reconocer que hubo capacidad de diálogo, una escucha activa del Gobierno. La primera etapa de un proyecto minero es intensiva, habitualmente local. La segunda etapa, de explotación, es calificada. Las provincias no tenemos esa oferta, hay que construirla desde la universidad. Entonces, debemos darles previsibilidad a los chicos, no a las empresas.

P: Hay discusiones sobre si Diputados puede insistir con puntos de la discusión que fueron rechazados en el Senado, como Ganancias o Bienes Personales ¿qué opina?

C.M.: Diputados hizo un trabajo deficitario con esta Ley Bases, nos enviaron un mamarracho. Arreglamos lo más que se pudo. Por respeto al trabajo de la Cámara de Senadores, debe aceptar de plano tal como salió. Respecto a la cuestión legal, hay siempre una mitad de biblioteca para cada posición.