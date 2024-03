Casa Rosada convocó el lunes a los gobernadores, con ley ómnibus y DNU en la mira

Se cerraba encuentro para asfaltar camino a Pacto de Mayo. Mandatarios peronistas no habían recibido aún la invitación. Ganancias, punto de conflicto. El martes se reunirán en Salta los norteños.

Despachos de la Casa Rosada confirmaron a Ámbito la convocatoria, que tendrá modalidad “mixta” : mientras algunos mandatarios estarán presentes, otros lo harán por videoconferencia, con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos como representantes del Gobierno . De hecho, desde distintas provincias mencionaron que recibieron la invitación, aunque no todos los gobernadores podrán viajar a Buenos Aires.

Uno de los ausentes, consultado si el faltazo estará motivado por pelas con Nación, negó ese motivo. “Con la Casa Rosada no tenemos relación, ni siquiera nos podemos pelear”, dijo. Llamativamente, algunos mandatarios peronistas no habían recibido hasta esta noche el email para participar del cónclave. En el Gobierno cursaron primero las invitaciones a los caciques de Juntos por el Cambio y algunos provincialistas. No se confirmó si se ampliará la mesa.