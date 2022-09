Vialidad: la defensa de Carlos Kirchner reclamó la absolución.

El exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública estuvo preso dos años en preventiva por esta causa. A diferencia del resto de los imputados, en su alegato la fiscalía consideró que “los elementos de prueba no son suficientes para una condena” por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. Sin embargo, para el fiscal Diego Luciani sí cometió abuso de autoridad, que prevé penas de un mes a un año e inhabilitación por el doble de tiempo.

Ahora, sus defensores advirtieron sobre una posible condena por parte del Tribunal Oral Federal 2 para ocultar la irregularidad cometida con el exfuncionario. Señalaron que Carlos Kirchner estuvo preso dos años en Ezeiza injustamente y que, si hoy lo absolvieran, se estaría poniendo en evidencia que fiscales y jueces incurrieron en una grave inequidad. Por eso, alertaron que tal vez lo condenarían igual para evitar quedar expuestos.

Carlos Kirchner había sido detenido en diciembre de 2017 por orden del juez de instrucción, Julián Ercolini y a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Dos años después, en octubre de 2019, el Tribunal de juicio hizo lugar a su excarcelación. En su alegato, Luciani pidió su sobreseimiento por Fraude y Asociación ilícita. Pero, en su momento, el mismo fiscal se había opuesto al reclamo del cese de la detención, por lo que buscó justificar su cambio de postura en la falta de material probatorio recabado durante los más de tres años del debate oral.

La defensa aseguró que “se probó con el testimonio de muchas personas que declararon en el juicio” que Kirchner no incurrió en el delito de abuso de autoridad, ya que no era su potestad el control de las obras de Santa Cruz ni de ninguna obra vial del país, sino que tenía el único rol de la gestión de las obras públicas municipales, que no incluyen rutas en ningún caso.

La defensa especificó que no tuvo intervención en ningún expediente de construcción de rutas, ya que era tarea de otros funcionarios y de otras reparticiones. Que todos los testigos coincidieron en que nunca el arquitecto Kirchner y la subsecretaría a su cargo llevó adelante actuaciones en obras viales y que no tenía relación con la Dirección Nacional de Vialidad.

Según explicaron los abogados Arce y Guzmán, la función de Carlos Kirchner era atender a las necesidades de obras de los municipios de todo el país a través de un programa especial que se conoció como el “Programa 86”. Y afirmaron que la fiscalía no pudo probar qué rol habría tenido el primo del expresidente que hubiera implicado el delito de “abuso de autoridad” en las obras de Santa Cruz otorgadas a Lázaro Báez.

“Coincidimos con la fiscalía en que Carlos Kirchner es inocente, pero en lo que no coincidimos es que haya existido alguna vez un grado de sospecha”, dijo el abogado Arce. Y se preguntó cuál sería el verdadero objetivo perseguido por “los fiscales ad hoc” de instrucción -en referencia a Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques- al involucrarlo en esta causa. El fiscal original del caso, Carlos Rívolo, no lo había incluido entre los imputados.

Por lógica, los defensores reclamaron que Carlos Kirchner debe ser absuelto por el delito de fraude al Estado y asociación ilícita, porque no fue acusado ni por la fiscalía ni por la querella por ese delito. Y que se encuentra extinguida la acción penal por el delito de incumplimiento de los deberes, como reclamó el Ministerio Público Fiscal. Porque no se probó y por prescripción.

Para Arce, quisieron aplicarle a su representado el “resabio del derecho penal primitivo” al imputarlo y encarcelarlo sólo por ser el primo del expresidente fallecido.