Charlas de quincho: fin de semana de fiebre cripto y Generación $LIBRA

A todo esto, en el entorno de Milei seguían de cerca la polémica y aseguraban ante las consultas reiteradas de la prensa que su cuenta no había sido hackeada. Incluso, en algún momento se barajó como estrategia postular el hackeo, para evitar el papelón. Pero no solo el propio Milei le confirmó a un medio que no era un hackeo, sino que los dirigentes más mileístas que Milei, como Lilia Lemoine o el tuitero Gordo Dan , se apresuraban a aclarar, con orgullo, que era un posteo del Presidente. Otros optaron por el retuit. La opción de tirar la pelota afuera quedaba descartada. El agua empezó a subir.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1890937875677495542&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

Para cuando finalizó el encuentro entre el titular del Ejecutivo y Caputo, una nube espesa tapaba al Gobierno y no había ningún plan de contingencia resuelto. Se sabe en todo Balcarce 50: Javier Milei siempre manejó sus propias redes sociales y, en contra de toda recomendación, nunca quiso cederlas a su mesa chica de comunicación.

Pese a que varios dedos apuntaron contra su hermana Karina, fuentes oficiales lo negaron a este medio. El caso levanta sospechas debido a que “El Jefe” es la puerta de entrada para una reunión con el Jefe de Estado desde la campaña a esta parte. ¿Hubo un cruce entre Javier y Karina en Olivos? ¿Se resquebraja la relación?

“Hablalo con Kari”, suele ser la respuesta se escucha de boca de Milei desde los primeros días de Gobierno, ante cada consulta. Y todavía perdura. Más allá de esto, las mismas fuentes aseguran que el mandatario conoció a Julián Peh en octubre, durante una charla en el Hotel Libertador. Vale recordar: el desarrollo de la criptomoneda $LIBRA está vinculado a la empresa KIP Protocol, fundada por Peh. Este empresario mantuvo un encuentro con Javier Milei en octubre de 2024 durante el Tech Forum LATAM, donde se abordó la posibilidad de integrar tecnologías de inteligencia artificial descentralizada en la visión de Argentina como un hub tecnológico global.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/KIPprotocol/status/1890606496154853562?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1890606496154853562%7Ctwgr%5E38eb5af9387649df1fe23b923b8942c4738b6851%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fquien-es-julian-peh-el-fundador-la-empresa-detras-la-criptomoneda-que-promociono-javier-milei-n6113956&partner=&hide_thread=false Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo.



Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es… — KIP Protocol (@KIPprotocol) February 15, 2025

“Lo hizo de buena fe”, fue la frase que repiten a coro en los pasillos oficiales. “Ellos le aseguraron que proveían soluciones para que los emprendedores tuvieran acceso al crédito”, agregaron a la explicación. Para colmo, el empresario Hayden Davis, titular de la empresa responsable del lanzamiento del token $LIBRA, se definió como "asesor de Javier Milei". "Estoy trabajando con él y su equipo en una tokenización mucho más grande y cosas realmente geniales en Argentina y lo apoyo totalmente", afirmó Davis en un video que se viralizó rápidamente. El Presidente lo desmintió minutos después de difundirse este video. Pero el agua siguió subiendo cuando aparecieron voces como la del empresario Charles Hoskinson, creador de las blockchain Ethereum y Cardano, quien dijo que personas vinculadas al entorno del presidente Javier Milei le pidieron dinero a cambio de organizarle una reunión con el mandatario, para que “pasen cosas mágicas”. Un berenjenal en el que aparecen cada vez más puntas. Tantas que hasta Leandro Cositorto se ruborizó por la magnitud de la jugada.

Milei intentó repetir la fórmula y apuntar contra la "casta", pero no funcionó. Entonces, anunció una investigación a cargo de la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. Luego del descargo presidencial, el Gobierno entró en un fuerte hermetismo que mantuvo durante la jornada del domingo.

“Sin comentarios”, fue la nueva respuesta del oficialismo. Desde su defensa pública diciendo que desconocía los “pormenores del proyecto” hasta el comunicado emitido el sábado a la noche por Presidencia, en el cual apunta directamente contra la empresa, el relato cambió: en el medio, sus asesores legales le recomendaron que el supuesto desconocimiento podía ser desestimado en la Justicia.

Y es que las denuncias empezaron a llegar el mismo fin de semana. La más completa, la de Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Kirchner, con una completa recopilación de la historia, gráficos y nexos que actuaron para llevar adelante la estafa piramidal. Pero también hubo otras, como la Claudio Lozano o la del dirigente de la UCR Agustín Rombolá.

Denuncia LIBRA.pdf

"Vamos a ver cómo reaccionan los mercados el lunes. Eso es lo importante", mencionaba una espada de La Libertad Avanza. Si no hay grandes olas, son entusiastas en que rápidamente el episodio podrá quedar en la nada, en una anécdota jocosa. Algunos libertarios que confían en la honestidad de Milei ven casi como una bendición que este lunes sea feriado en los Estados Unidos, donde se celebra el Día de los Presidentes. No habrá grandes volúmenes de operaciones con los ADR argentinos, y eso podría amortiguar un potencial efecto negativo. Había desconcierto ayer en la city, y mientras algunos operadores se preparaban para un "lunes negro", otros creía que la sangre no llegaría al río bursátil.

Por lo pronto, una variable disponible el fin de semana, como el dólar cripto, prácticamente no tuvo variaciones. Un alivio en momentos de zozobra.

Insultos entre abogados en los pasillos de un canal

En el pasillo de un conocido canal de televisión por cable que utiliza un "+" en su sigla, ocurrió un cruce muy particular entre un abogado experto en asuntos del Congreso y un colega, conocido por ser un twittero asiduo y un ex ultra macrista ahora devenido en archi mileista. Camino a la salida, y con la diputada del PRO Silvia Lospennato de testigo, entre otro personal del canal, el abogado Diego Armesto le tendió la mano al twittero Alejandro Fargosi que visiblemente ofuscado, respondió el saludo con un "¿por qué no te vas a la mierda, pelotudo?". La pica se remonta a otro contexto de mucha actualidad: el proyecto denominado "Ficha Limpia".

Resulta que Fargosi había sido anunciado con bombos y platillos como el encargado oficial por parte de Javier Milei de diseñar el proyecto de Ley que busca cerrar caminos a candidatos que tengan alguna historia pendiente en los tribunales. Nunca prosperó. El autor terminó siendo Luis Petri, el Ministro de Defensa.

Armesto había cuestionado públicamente alguno de los fundamentos de lo que Fargosi llegó a garabatear, y no ahora dudo en volcar su furia contra uno de sus críticos en la ex red social del pajarito. "Muchas gracias por su halago", le respondió el aludido que había puesto en evidencia que Fargosi tenía un alto nivel de desconocimiento acerca del procedimiento que quería imprimirle al proyecto original del oficialismo, lo que lo iba a volver inviable en cualquier instancia.

No es la primera vez que Fargosi tiene ruidos como representante del republicanismo. Hace más de una década, los memoriosos recuerdan que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires lo echó de su seno por haber utilizado su banca en el Consejo de la Magistratura para avalar el concurso 140 -en alianza con el kirchnerismo- que designó como juez federal al ya retirado Luis Rodríguez. Sospechas de trampas, acuerdos extraños y un voto inesperado permitieron que prosperara. El escándalo fue mayúsculo y Fargosi quedó raleado de toda defensa del republicanismo, hasta que se recicló con la llegada del macrismo, pero sin éxito en ser elegido para cargo alguno. Apenas asumió Milei garrocheó a las filas del oficialismo y es un entusiasta defensor del Presidente, por ahora solo en el foro de Elon Musk.

Dos nombres para una embajada

Del otro lado del charco, en Uruguay ya se acerca el traspaso de mando, y Yamundú Orsi está a punto de tomar el bastón presidencial. Pero más allá de la polémica sobre la invitación a Nicolás Maduro al acto de asunción, hay implicancias que afectan a la relación con nuestro país.

"Escuché que la embajada en Argentina -uno de los destinos preferidos- está en disputa. Por un lado, la gente del MPP y hasta el propio Yamandú Orsi tenían en mente el nombre de Diego Cánepa, exprosecretario de Presidencia durante el gobierno de Mujica. Pero ha emergido otro nombre: el de Lilián Alfaro, excónsul en Argentina, que tendría el respaldo de los propios José Mujica y Lucía Topolanski. Esto llevaría a Cánepa a optar por algún otro destino, o tal vez a una responsabilidad a nivel de organismos internacionales”, mencionaba en La Mansa un dirigente que disfruta sus últimos días de vacaciones.

El próximo canciller, Mario Lubetkin, ha designado varios funcionarios de carrera en mandos medios, pero hay destinos que se ocuparán con designaciones políticas. Además de Argentina, sería el caso de Brasil y Estados Unidos.

Rumores de motores con olas de fondo

Lejos de La Mansa de Punta del Este, la playa de moda de esta temporada en este lado del Río de la Plata fue Chapadmalal. Allí, cerquita de Mar del Plata, no solo hubo foto entre Diego Santilli y Guillermo Montenegro bramando por la alianza PRO-LLA (antes del criptogate). Tampoco siguieron las réplicas del acto suspendido de Axel Kicillof, en medio de las críticas por la inseguridad en la Provincia.

Lo acantilados de la zona sirvieron de marco para otro evento, liderado por una automotriz. Ford junto a Quiksilver y RVCA presentaron por segundo año consecutivo el campeonato de surf “Full moon sessions” y también el primer campeonato de surf RVCA en Sudamérica.

RVCA (3).JPG Los acantilados de Chapadmalal fueron escenario de surf y de corrillos de automotrices.

Con las olas y las tablas de fondo, directivos del sector dialogaron sobre varios de los temas que son centrales en este inicio de 2025. Por un lado, la baja de precios, producto de la eliminación del impuesto interno. En los últimos días, se sumaron otras marcas, como Mercedes-Benz, que se plegó a los recortes que ya habían aplicado Audi y BMW, sus competidores naturales.

Pero también la charla viró al inminente desembarco del Grupo ST del empresario Pablo Peralta, junto al exToyota Daniel Herrero en la operación, valga la repetición, de Mercedes-Benz y su planta de Virrey del Pino, donde se fabrica el utilitario Sprinter. Si bien en la filial de la empresa alemana dijeron que "no se hacen eco de rumores", lo cierto es que el anuncio está al caer.

Vale destacar, la Mercedes-Benz en retirada no tiene ya nada que ver con Mercedes-Benz Camiones y Buses, ya que ambas compañías se separaron hace dos años, y de hecho esta última tiene una ambiciosa inversión en marcha en Zárate. Pero, casi como un juego de azar (o no), el próximo 24 de febrero esa firma presentará además su nueva línea de camiones. Y, el runrún indica que ese mismo día podría comunicarse formalmente el arribo de ST a Mercedes-Benz (a secas). En la empresa de los camiones ruegan que esa casualidad no se efectivice, no solo para no opacar el lanzamiento de productos, sino porque incluso supuestos especialistas siguen confundiendo a una empresa con la otra.

En esos términos, todos siguen de cerca cómo sigue la historia de Nissan, donde se analizaba discontinuar la producción en Córdoba. La baja en la producción y la merma de exportaciones a mercados regionales de la pick up Frontier se sumaba al fin de la alianza global con Renault. Y Nissan produce en el predio de Santa Isabel, propiedad de la francesa, donde también fabrica a la pick up melliza Renault Alaskan. En el rombo están más enfocados ahora en otro proyecto, también una camioneta, pero de menor porte, tras conseguir una inversión de u$s350 millones.

Las últimas noticias parecían indicar que podría extenderse la producción de Nissan un tiempo más, acaso con suspensiones de personal. Pero, en rigor, los planes de la marca japonesa van de abril a abril, acorde al año fiscal en Japón. Un tema no menor: la Frontier se fabrica también en México, y reina la incertidumbre respecto a las exportaciones de ese país a los Estados Unidos, principal mercado, por las barreras comerciales de Donald Trump. Esa producción, de no llegar al Gran País del Norte, podría recalar en destinos que compraban la Frontier cordobesa. Una tormenta perfecta.

Diálogos con Conan: el cuadrado de hierro

- Padre, dígame que se llevó un vuelto, por lo menos.

- Conan, vos sos el único que puede creerme. No, nada. Soy inocente.

- Inocente, lo que se dice inocente... vamos, Padre. Le puedo creer que le mintieron, pero inocente...

- Es más o menos lo mismo, Conan. Si me mintieron soy inocente.

- Yo se lo vengo diciendo, Padre. No sé por qué no me suma al cuadrado de hierro, yo sería su mejor asesor, el único fiel. Jamás le haría una cosa así.

- No puedo seguir sumando asesores, Conan. Estamos en plena motosierra. Ese rumbo no se negocia.

- Ad honorem, Padre.

- Dejame pensarlo, Conan. Pero puede ser, necesito gente de confianza. ¿Vos qué hubieses hecho?

- Yo no soy gente, Padre. Soy un perro. O, mejor dicho, el alma de un perro. Pero no hubiese dejado que se acerquen esos buitres. Les mordía los tobillos. Y después, Padre, hubiese salido a decir que le hackearon la cuenta. Era más digno.

- Sí, Conan, puede ser. No me estarían poniendo en la misma escala que la china de San Pedro.

- Claro, Padre, usted es mucho más que eso. Mínimo un Bernie Madoff.

- No, Conan, no entendiste nada.

- Y, ya jugado, Padre, un "vamo' y vamo'", de mínima.

- No, Conan, eso está mal. No podés ser mi asesor. Te llegaría rápido la guillotina.

- Déjese de embromar, Padre. Ya no puede ser tan purista. Deje la guillotina para cortar papeles.

- Sabés qué, Conan. Nadie me entiende. Me encuentro solo.

- ¿Sin un amor?

- Ya no sé qué hacer, Conan.