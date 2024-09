Charlas de quincho: perros callejeros, milanesas para los amigos y entusiasmo petrolero

También hubo corrillos de gobernadores, con una cumbre que dio que hablar.

Perros y milanesas

Thor, el perro de la secretaria de Presidencia Karina Milei, dejó de ser -por unos días- el único canino paseándose por los pasillos de Casa Rosada. El protagonismo lo perdió a raíz de un vagabundo de cuatro patas, que deambulaba perdido por Plaza de Mayo hasta que fue encontrado por un funcionario de Comunicación del Gobierno.

Afortunado, el can consiguió albergue en Balcarce 50 y fue tratado como un miembro más de las fuerzas del cielo. Si bien rápidamente se difundió una campaña en las redes sociales para conseguirle familia, al finalizar la jornada del martes -día en que fue encontrado- nadie lo reclamaba, y luego de que todos los funcionarios se retiraran a sus casas se decidió que pasaría la noche en el área de Casa Militar de la Rosada, donde se monta guardia las 24 horas del día. “Va a permanecer detenido” bromeó el edecán de Gobierno, comprometiéndose a cuidarlo hasta el regreso del resto de los trabajadores al día siguiente.

Pese a su experiencia de permanecer bajo custodia, la historia tiene final feliz. Tras conocer las instalaciones oficiales, hacer sus necesidades en el patio Malvinas Argentinas, degustar la comida de Casa Rosada y de haber sido bautizado bajo el nombre de “Funky”, el perro encontró una familia y finalizó su estadía el viernes en el palacio de gobierno, que a esta altura ya parece un refugio de animales.

Pero por los pasillos de Rosada no solo desfilaron esta semana Funky y Thor. Diputados de LLA, el PRO y la UCR también la caminaron. La lista tampoco termina ahí pues estuvieron los jefes de bloque del Senado y hasta un gobernador, el chaqueño Leandro Zdero. Mientras todos ellos se dirigían a distintos despachos oficiales, un senador caminó rápido con la esperanza de pasar desapercibido entre tanta gente. Se trata de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien fue recibido el miércoles por Eduardo “Lule” Menem.

Luego de hacer público que cuenta con más de 15 asesores, y sobre todo que muchos de ellos permanecen en San Luis respondiendo a sus aspiraciones de ser gobernador, el senador fue a recibir el tirón de orejas correspondiente. En Casa Rosada admiten por lo bajo que no lo expulsan porque “no entra un quilombo más”, y comparan con el caso de Francisco Paoltroni: “Lo dijo por boludo y no por hijo de puta”. A buen entendedor...

Un dato llamó la atención del encuentro y es lo que parece haberse convertido en el menú favorito de las conversaciones políticas incómodas. Milanesas y flan mixto de postre fue lo que los mozos de Casa Rosada marcharon para el despacho de Lule, plato también elegido por Javier Milei y Mauricio Macri en dos de los últimos tres encuentros que tuvieron en la Quinta de Olivos. Sin dudas, a la hora de hablar sobre temas duros, lo mejor es pedir lo más rico del repertorio gastronómico argento.

GNL, offshore y una tertulia en el Piso 26

Dos encuentros energéticos de alto nivel movieron la agenda del sector, que se prepara para un fin de año ATR, con promesa de lluvia de dólares y balanza comercial súper positiva. Shell Argentina festejó los 110 años de presencia en el país con una jornada de exposiciones de altísimo nivel, que como suele ocurrir, congregó a los principales líderes de las empresas de hidrocarburos, gobernadores, secretario de Estado, y ex funcionarios -algunos- devenidos en consultores privados, quizá los más solicitados en estas horas de cierre de megapropuestas de inversiones.

Interesantes la mayoría de las entrevistas y paneles que dejaron destacadas anécdotas y primicias. Una fue el anticipo que dejó el rionegrino Alberto Wereltilneck sobre otra decisión fundamental para su provincia y el negocio de la exportación de GNL. Parece que Punta Colorada y Sierra Grande serán las estrellas del futuro exportador energético del país. Horacio Marín, locuaz como siempre, le endilgó en el rostro a un exnúmero 1 de Shell haberle rechazado una entrevista laboral en el pasado por no saber hablar inglés. “Me dijeron que si no sabía, que ni vaya. La entrevista era con vos, mirá dónde estoy ahora”, le enfrascó el CEO de YPF al exejecutivo, sentado en primera fila del Salón El Cubo, en Vicente López.

Otra joya de la celebración de Shell la trajo el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, quien le entregó personalmente al CEO de la petrolera Germán Burmeister una copia de la Disposición 506/24 firmada por Ana María Vidal de Lamas, que habilita la campaña de exploración sísmica en los bloques CAN 107 y 109, ubicados a 190 km de la costa marplatense, para buscar hidrocarburos offshore. Según dijo Burmeister, mientras se focalizan en aumentar su producción 40% para fines de 2025 hasta llegar a 70.000 barriles diarios con Vaca Muerta, en diciembre empiezan los trabajos del offshore.

El otro evento energético -y minero- lo organizó Ámbito Debate, que con mucho trabajo y planificación celebró una jornada de streaming que desbordó expectativas. Por un lado, por las entrevistas y el nivel de los invitados, y por otro, por la tertulia que se armó ese miércoles 11 en el piso 26 de Lex Tower. Casi medio centenar de personas pudieron escuchar jugosos reportajes, disfrutar de un delicioso servicio de lunch y observar la vista 360 de la ciudad de Buenos Aires. Altos ejecutivos y ejecutivas, directores, country managers, agentes de prensa y comunicación y especialistas se encontraron en un networking que dio que hablar. Allí, por ejemplo, se comentó por lo bajo que la reglamentación del RIGI -según cada provincia y distrito- dejó grises que hoy son necesarios aclarar. Es mucho lo que hay en juego, y nadie quiere perder nada. También se habló del optimismo que rodea a la minería y la industria del litio, que el 9 y 10 celebra en un seminario internacional en Jujuy.

Sorprendió en el Piso 26 una fuerte presencia de empresarios neuquinos, lo que despertó la atracción. Eran constructores, inmobiliarios, industriales. Algunos se llevaron promesas de inversiones y otros entablaron vínculos para obtener financiamiento. Uno de los invitados dijo: “El año estuvimos aquí y nos fue tan bien con la difusión y comercialización que este año no podíamos faltar”.

Tampoco faltaron en Ámbito Debate los que hablaron detrás de cámaras de asociarse en proyectos futuros. “Ustedes podrían invertir, si desean”, le dijeron a un director de una multinacional. “No creo, venimos de hacer desembolsos muy grandes, y ya no tenemos con qué”, respondió, escéptico. “Paguen con producto, a ustedes les sobra lo que al resto le hace falta”, le propusieron, y los ojos se abrieron de par en par. Es lo que se dice, pura sinergia.

La rosca de las provincias

Quinchos federales coparon la parada el martes pasado en el barrio porteño de Retiro, donde gobernadores y representantes de las 23 provincias del país desembarcaron en manada para elegir a la nueva conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo clave para las arcas distritales, hegemonizado históricamente por el peronismo.

Si bien la jornada no arrojó grandes sorpresas, sí hubo algunos corrillos sobre los que vale la pena detenerse. En primer lugar, la figura de la mañana porteña fue el actual titular del CFI, el peronista Ignacio Lamothe, quien logró la reelección por unanimidad, un hecho inédito en los tiempos políticos que corren. De esta manera, el dirigente vinculado a Eduardo "Wado" de Pedro continuará al frente de la institución por cuatro años más.

Su relección estuvo apalancada por el justicialismo, cuyos mandatarios lo apoyaron sin fisuras, junto con aliados provincialistas, reeditando la liga de gobernadores celestes, diezmada tras la derrota de Unión por la Patria (UP) en diversas provincias y la irrupción de Javier Milei. Por unos instantes, el reloj se detuvo y hubo tiempo para la nostalgia. Así, por ejemplo, los combativos Axel Kicillof y Ricardo Quintela votaron conjuntamente con los díscolos Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, y con el escurridizo Gustavo Sáenz.

Mayor relevancia toma el episodio al tener en cuenta que en el mismo sentido que Kicillof y Quintela también sufragaron aliados de la administración libertaria, como el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés. Es que, en la víspera del martes, Juntos por el Cambio (JxC) intentó aprovechar su posición en el escenario nacional y hacer valer los diez gobernadores que posee actualmente, ocho de los cuales tienen silla en el CFI. Por eso, el colectivo amarillo llegó hasta última hora con la intención de plantar un candidato propio para disputar la conducción del organismo.

Su principal espada fue Sebastián García de Luca, exmano derecha de Patricia Bullrich, de buenos vínculos con el entrerriano Rogelio Frigerio y el expresidente Mauricio Macri. Otra alternativa era el riojano Felipe Álvarez, representante de Santa Cruz en el CFI y eventual apuesta de los patagónicos no peronistas. Ambos dirigentes estuvieron en la antesala de la votación y se mostraron juntos. "Somos amigos", bromearon, bajándole el tono a la pulseada por una única silla. Luego, marcharon a esperar los resultados a algún bar de la zona y ya no volvieron.

Al no alcanzar los dos tercios necesarios para imponer a su postulante, la tropa amarilla terminó apoyando a Lamothe. No obstante, tras el encuentro, JxC hizo correr la bola de que se acordó que De Luca sea el vicepresidente del organismo, hecho que, según voces presentes en la deliberación, todavía no está sellado. En cuarteles cambiemitas miran de reojo al rionegrino Alberto Weretilneck y al neuquino Rolando Figueroa, quienes -dicen- habrían comprometido su voto por Álvarez, algo que finalmente no ocurrió.

Pese al espíritu de camaradería que primó en la reunión, la foto final no fue completa. En la postal destacaron las ausencias de dos mandatarios: el salteño Sáenz y el tucumano Jaldo. Desde sus órbitas dieron a entender que su negativa a tomar parte estuvo vinculada a un documento crítico para con Nación elaborado por los gobernadores como corolario del encuentro. Ese texto corrió como un reguero de pólvora entre las cuentas de X de los jefes provinciales más reactivos al Gobierno nacional, mientras que los que mantienen una mejor sintonía con Milei eligieron por pasarlo por alto.

Quienes no viajaron al cónclave fueron el cordobés Martín Llaryora -en misión oficial en los EEUU-, el misionero Hugo Passalacqua y el neuquino Rolando Figueroa. Acorde a los tiempos que corren, solo algunos gobernadores hablaron con la prensa. Lo hicieron, por ejemplo, el rionegrino Weretilneck al ingresar, y el fueguino Melella y el santafesino Pullaro a la salida. No hubo más. El resto optó por retirarse sin declaraciones, ya sea por la puerta delantera, o a través de la cochera, evitando así el contacto con la prensa.

Expectativas por Vista

El jueves por la mañana se dieron cita en las oficinas de Proficio Investment dos ejecutivos de Vista Energy. Frente a una docena de fondos de inversión, que siguen la evolución de esta empresa cotizante en New York, se planteó el objetivo de alcanzar una producción de 150.000 BOE/diarios (casi un 3X desde los niveles actuales) para 2030.

Por otra parte, se mencionó que el principal cuello de botella que tenía la empresa, que era la evacuación de su producción de petróleo, se verá en gran parte solucionado durante 2025, dado que Vista se aseguró un importante porcentaje de capacidad de uso del oleoducto Oldelval. Así, mientras el precio del petróleo Brent no sufra caídas significativas, se mantendrá el agresivo plan de Capex que le permita llegar a la compañía con el nivel de producción objetivo.

Recientemente, tanto JPM como BofA le dieron a la acción de Vista un Target Price de u$s68 y u$s70, respectivamente. Los portfolios managers que se quedaron al desayuno posterior a la presentación, coincidían en que Vista viene haciendo delivery de sus promesas en forma consistente. Por otro lado, se reconocían los efectos del blanqueo sobre el rendimiento de los activos argentinos con foco en la deuda corporativa y soberana. Los Bopreales BPY6D (serie 3), emitidos por el BCRA, lograron perforar hacia abajo una TIR del 15%, algo que era imprevisible 2 meses atrás. Había expectativas sobre si esas mejoras se seguirán trasladando a los soberanos. Se cree que si el gobierno empieza a eliminar algunas de las restricciones sobre el tipo de cambio, el panorama se tornaría más alentador.

Empanadas tucumanas y peronismo

Mientras el peronismo busca reconstruirse desde arriba, por abajo se producen acercamientos entre referentes de distintas pertenencias, como el que se dio hace unos días en Tafí Viejo, Tucumán, en donde Francisco "Paco" Durañona presentó su libro "Arraigo, hacia un federalismo del siglo XXI", en el Hotel Municipal Atahualpa Yupanqui, en el corazón de la yunga tucumana. Invitado por la intendenta peronista Alejandra Rodríguez y su esposo, el legislador provincial Javier Noguera, antes de las palabras del exintendente de San Antonio de Areco y referente del Movimiento Arraigo, expusieron el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el exsecretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación y actual de la Casa de Tucumán en la CABA, Sisto Terán, y Noguera, autores también de algunos de los capítulos del libro.

"Arraigo" fue escrito el año pasado, antes de la derrota nacional del peronismo, por lo que además de consideraciones en relación al federalismo y la implementación de políticas de diverso orden para el desarrollo de regiones del interior del país, cada exposición hubo críticas a las políticas de desfinanciamiento que puso en marcha el presidente Javier Milei que golpean, en particular, a los municipios. Una guerra que tiene una nueva pulseada: las tasas municipales, que Nación ordenó eliminar de las facturas de servicios y que los intendentes, en especial del conurbano bonaerense, resistirán en la Justicia porque entienden que la decisión no respeta las autonomías locales consagradas en la Constitución.

durañona urtubey.jpeg Durañona presentó su libro en la noche tucumana.

"De acá a 2027, el pueblo argentino va a pedir a gritos federalismo, arraigo y un nuevo rol para cada territorio de la Argentina", sostuvo Durañona. "Debemos entender que la forma de devolver salud al sistema institucional argentino no es abrazarse a un sueño mesiánico, sino fortalecer la instancia de participación institucional más cercana que tenemos, que es el municipio", sumó Urtubey. "La agenda de los gobiernos locales tienen que ocupar la centralidad. Tenemos que escucharnos entre nosotros y alzar la voz orientados hacia políticas públicas que vayan en la dirección correcta", aseveró Noguera.

Los testimonios fueron seguidos con atención por legisladores provinciales y dirigentes provinciales. Cuando terminaron las exposiciones saborearon empanadas tucumanas, acompañadas por vinos locales. Los protagonistas de la noche la siguieron en una cena en donde se abordó de lleno el escenario nacional y la contribución que puede hacer cada uno para lograr la unidad del peronismo, rumbo a las legislativas de 2025 pero mirando ya el 2027.

Sustentabilidad, ganancias e inversiones

También el jueves presentó su reporte de sustentabilidad la empresa Ledesma, afincada en Jujuy, cuyas proyecciones resultan interesantes por la variedad de negocios en la que está afincada: azúcar, papel, frutas frescas, jugos, aceites, entre otros.

Sus directivos comunicaron los principales indicadores con una merienda que incluyó variedad de masas, medialunas y ensalada de frutas como opción light. Ledesma informó un resultado positivo de $39.000 millones en el ejercicio 2023/2024, que va de julio a junio. Asimismo, informó pagos por $87.500 millones de impuestos en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) al tiempo que en concepto de retenciones abonó $36.580. "Es decir que le generamos al Estado ingresos por $124.000 millones, más del triple de las ganancias", mencionó Javier Goñi, CEO de Ledesma.

ledesma.jpg La operación de Ledesma tiene base en Jujuy. Ledesma

También comentó que exportó por u$s100 millones (casi la mitad correspondió a frutas frescas, jugos concentrados y aceites esenciales) e importó por u$s25 millones. Una balanza positiva de u$s75 millones. También hubo inversiones por u$s40 millones y se destaca el proyecto de envases 100% biodegradables hechos con pulpa de la caña de azúcar.

En la firma se mostraron optimistas respecto al repunte de la demanda, ya que en julio se tocó el piso de la actividad. "Hasta diciembre del 2023 hubo un aumento de la demanda como cobertura contra la inflación, pero después de la devaluación cayó la demanda y en toda la cadena quedó un alto nivel de stock. Esos niveles se están reacomodando", dijo Goñi, quien ve que el Gobierno "va en el rumbo correcto" y valoró la búsqueda del equilibrio fiscal.

En Ledesma observan que en el agro la rentabilidad se ve presionada por la baja del precio de los commodities y por las retenciones, al tiempo que si bien hay una compensación vía impuestos el tipo de cambio atrasado empieza a generar inconvenientes. Los costos argentinos también son un problema. "Un container en Buenos Aires cuesta u$s800, en Santos u$s400 y en Valparaíso u$s100", expresaron.

Si bien valoraron la baja del Impuesto País, creen en la firma con base en Jujuy que hace falta un mecanismo de devolución para los gravámenes ya percibidos.

Diálogos con Conan:

- Padre, qué actorazo, un galán. Ya estoy esperando el capítulo dos.

- Conan, no actúo. Soy así, es un documental.

- Lo felicito, Padre. Usted se tendría que haber dedicado a la actuación, antes que a la economía.

- Conan, primero, ya te dije que no actúo. Segundo, creo que me estás gastando.

- No, Padre, me quedé manija. Ya compré los pochoclos. ¿Sabe qué parte me gustó?

- ¿Cuál, Conan?

- La que habla de Macri. Le dice lo mismo que él le dice a usted: está bien con las ideas, pero falla en la gestión.

- Sos perspicaz, Conan. Se la devolví.

- Se pelean por ver qué gestión es peor, Padre.

- No, Conan. Mi gestión es buena, tirando a excelente. La de él fue mala, tirando a paupérrima.

- También me gustó ese repaso de la historia... doscientos años en cinco minutos. Qué poder de síntesis.

- Doscientos años no es nada, como dice el tango, Conan.

- Es que el tango dice veinte, Padre.

- Es más o menos lo mismo, Conan.

-Póngale, igual yo mucho de historia no entiendo. Pero me quedó claro que entre Alberdi y usted este país fue un fiasco. No hubo nada para destacar. Diga que la patria tuvo la suerte de que llegue mi Padre, el refundador.

- Es tal cual, Conan. Lo que pasa es que no la ven, no se dan cuenta de lo que valgo.

- Usted refunde, Padre. Refunde esta patria, o dedicase a la actuación.