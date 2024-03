Es que tanto el planteo del discurso, y más especialmente, la propuesta final del Pacto Nacional para el próximo 25 de mayo, y en “la querida Córdoba”, como señaló el propio Milei como si días atrás las diferencias con el gobernador mediterráneo, Martín Llaryora, no hubieran recalentado los ánimos y disparado una especie de “cruzada federal”. Sin embargo, todo eso quedó aplastado por la propuesta casi refundacional, y por la convocatoria amplia, pero con condiciones que recién comienzan a decantar en las provincias que, por un lado no pueden rechazar abiertamente, pero sobre la que también desconfían de que solo sea una nueva estrategia presidencial para ganar un poco más de tiempo, y manejo político.

Rating, perlas y “manchones”

Entre el rating televisivo, y el “físico”, la diferencia fue abismal, y todo lo ocurrido esa noche dejó cantidad de anécdotas, dichos, y hasta pronósticos, en un Congreso donde parecía ser más las fuerzas de seguridad de civil, que los propios invitados. Por caso, los libertarios, eufóricos, salieron del Congreso cantando "la casta tiene miedo" y “motosierra”, y aunque no eran ni 100 (y afuera en la plaza no pasaban los 12 en la hora del discurso), el volumen de sus cantos los hacía aparecer como muchos más.

Mientras, en medio de una desconcentración rápida, pues fue evidente que la gente no se movilizó y fue excluyente, esta vez, el poder de la televisión que alcanzó un rating inédito para un viernes a la noche (superó los 50 puntos), se produjeron algunas situaciones insólitas como la del diputado opositor, el cordobés Eduardo Valdés, que quedó “atrapado” en medio de la hinchada libertaria, por lo que tuvo que ser rescatado por un periodista que lo reconoció que terminó sacándolo de allí con el argumento de hacerle una entrevista.

Entre lo más comentado, estuvo la perfomance de la vicepresidente Victoria Villarruel que, aparentemente no conforme con la falta de protocolo de tomar “familiarmente” del brazo al Presidente en su ingreso al Congreso, en varios trechos del recorrido, se paraba, incluso, hasta delante de él. Ya en el recinto, la ausencia de gestos de aprobación o asentimiento del discurso (al que prácticamente no aplaudió) dejó más en evidencia la diferencia con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quién, muy simpático, no se privó de aplaudir , hacer gestos, guiños, y hasta intentaba acallar a los diputados peronistas que, en general, fueron excluidos del plano televisivo.

Otro dato que no pasó desapercibido: la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la única nombrada en el discurso, tal vez, porque en su estrategia con el PRO, Milei le asigna un rol que hasta ahora fue clave, incluso, hasta desafiar a su jefe anterior, Mauricio Macri, quién sin prestar mucha atención a estos “detalles”, ni lerdo ni perezoso, también adhirió inmediatamente a la propuesta presidencial para mayo, constituyéndose en el primer ex presidente en hacerlo.

La guerra por las notas, las “primicias”, y la exposición mediática mereció un capítulo aparte y mientras Jose Luis Espert hacía valer su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y casi ¨”vocero” legislativo del Presidente Milei, el radical Martín Tetaz, se colaba por donde podía con sus excolegas periodistas aprovechando, simultáneamente, las ausencias del PRO y de Cambiemos, ya que el cordobés Rodrigo De Loredo armó conferencia propia. Así cada uno fue dando notas a diferentes medios hasta que todos terminaron coincidiendo en una misma entrevista. "Yo lo quiero mucho", decía Espert, mientras Tetaz contestaba: ”Yo también, no inventen problemas donde no los hay". ¿Será un adelanto de la postura radical para las próximas propuestas?.

Vendimia: ausencias que dicen, retrasos y la pareja de la noche

Las demoras de la vicepresidenta Victoria Villarruel atrasó en Mendoza el tradicional desayuno de la Coviar, que casi se convirtió en un almuerzo, en los tradicionales festejos de la Vendimia. Acaso por el discurso de Javier Milei ante el Congreso la noche anterior, y también por la incertidumbre económica, en términos políticos fue una Vendimia opaca. “Villarruel vino muy bien acompañada de la senadora nacional Mariana Juri, de la UCR”, dijeron desde la provincia, una carta para conseguir apoyos de otras provincias en el Senado. La vice cosechó aplausos pese a la demora por una tribuna pro mercado, como la de los empresarios vitivinícolas. “Se llevó un espaldarazo”, decía un bodeguero, que espera una apertura comercial para competir con productos en el exterior.

En ese marco, comunicaron más las ausencias. “Mejor quedarnos callados, con evitar retenciones y derechos de exportaciones, estamos”, decían desde la Coviar, en relación con la falta de reclamos al Gobierno, un clásico de cada año. Pero no fueron solo las ausencias de reclamos, también hubo ausencias de gobernadores de provincias vitivinícolas, que suelen trasladarse a Mendoza para los festejos.

Solo el local Alfredo Cornejo, quien además utilizó la excusa festiva para quedarse en la provincia y no viajar a Buenos Aires para el discurso de Milei. “Música para mis oídos”, dijo Cornejo en relación a la convocatoria del Presidente a un Pacto que contempla alivios fiscales. “Siempre tuvo algo de peronista”, cuchicheaba un radical, en relación a aquella vieja frase del General, que llevaba en sus oídos la más maravillosa música, y a los años de Cornejo como radical K.

Las ausencias de otros gobernadores reflejan el éxito de Milei en una convocatoria destinada a romper las ligas de mandatarios y negociar uno a uno. Así, escaparon de una foto conjunta que diera lugar a suspicacias. Quien sí estuvo fue el ministro del Interior Guillermo Francos, que volvió a cotizar en alza tras la buena recepción del llamado de Milei. Recibió por parte de Cornejo el menú mendocino: minería, hidrocarburos y quejas por perjuicios en la repartija de la coparticipación, una ley que será difícil de modificar porque requiere unanimidad. Francos también se reunió con el intendente de Mendoza capital , Ulpiano Suarez, a quien le adelantó que así como se reunirá a los gobernadores, se hará los mismo con los jefes municipales de todas las capitales provinciales.

Entre las curiosidades: Villarruel volvió a llegar tarde al anfiteatro griego Frank Romero Day, donde se llevó a cabo la fiesta central de la vendimia, donde por primera vez se coronó como reina a la representante de la capital mendocina. Asimismo, hubo otra ausencia que marcó la cancha: estuvo García Moritán pero no Pampita. Por ello, para los presentes la pareja del evento fue la del ministro de Defensa Luis Petri con la periodista Cristina Pérez, quienes se mostraron juntos en el VIP.

Seguros de Alberto: una exsecretaria abajo de un camión

El mundo de las aseguradoras entró en convulsión apenas el escándalo por la supuesta contratación irregular de brokers para obtener pólizas para el Estado evolucionó en formato de expediente judicial. Fue parte del corrillo que Alberto Fernández, en su primera declaración sobre el tema, se desentendió pero no puso las manos en el fuego por quien fuera su histórica secretaria María Cantero.

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así. Si fue así, se extralimitó”, dijo. “La tiró abajo de un camión”, fue la reflexión de un hombre de la justicia que observó el detalle de que, la mujer, no fue imputada, por el momento. Sin embargo, una fuente del mundo de los seguros aseveró que su esposo, Héctor Martínez Sosa, estaba furioso por la declaración del exmandatario. Fue directa la relación que se estableció con aquella frase de “mi querida Fabiola” con la que Fernández se excusó por la “fiesta de Olivos”. Sin embargo, en el mundo judicial y mucho más entre los brokers, advierten que las derivaciones del caso son transversales.

Lo que se investiga es si el Estado, a partir de un decreto presidencial, se comprometía a contratar pólizas a Nación Seguros pero a la vez, algunos brokers muy conocidos en el mercado, cobraban comisiones altas que fueran indebidas. Y es que hay varios nombres mencionados y personajes cuyas terminales salpican al PRO. Es más, en esos pasillos advierten que podrían surgir lazos más complejos con un reconocido dirigente de primera línea. La cosa podría ponerse “colorada”.

Un cumpleaños sin torta y la voz de Nicolás Posse

POSSE CON LEGISLADORES.jpeg El jefe de Gabiente, Nicolás Posse, reunió a la tropa de legisladores libertarios. Jefatura de Gabinete

Los diputados de las fuerzas del cielo habían visitado Balcarce 50 dos veces la semana pasada. La primera fueron recibidos por el propio presidente Milei quién, según admitieron, los “sacudió un poquito”. Como corresponde, no cayeron con las manos vacías a la invitación del Ejecutivo: ya que la primera visita coincidió, nada menos, que con el cumpleaños del portavoz Manuel Adorni, a quien le cantaron por su natalicio, y le obsequiaron una remera con una de sus frases más célebres: “No hago futurología”, se podía leer en la prenda negra de letras blancas que se llevó de regalo el funcionario. Lástima que, a pesar de los usos y costumbres, el vocero presidencial “se olvidó” de llevar una torta para convidar ese día en la Rosada…

La segunda visita fue el mismo viernes. En esta oportunidad el encargado de recibir a los legisladores fue Nicolás Posse, jefe de Gabinete. “Al fin le conocimos la voz”, bromearon algunos de los diputados y senadores luego del encuentro, aunque no abundaron sobre los temas tratados que, a la luz de lo que luego se vería en los palcos y las galerías del recinto, seguramente tuvo mucho que ver con el “muy cuidado” acto en el Congreso donde casi “no se dejaron hilos sueltos”, comentó un habitué de los pasillos parlamentarios.

Pero, si de voz se trata, la de Posse pronto se la escucharán de nuevo, ya que con el periodo legislativo comenzado, el coordinador de los ministros deberá acudir a presentar su informe periódico. No piensa ir, en cambio, a la comisión bicameral a exponer sobre el DNU, según se rumorea. Y también tendrá que trabajar arduo, y con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para “la previa” al 25 de Mayo en Córdoba, que será con los Gobernadores en la Casa Rosada, donde teóricamente deberán asumir el compromiso público sobre los 10 mandamientos que, formalmente, se consumará recién dentro de casi 3 meses en “la Docta”.

Bien comidos y bebidos

Donde sí se comió y se bebió fue en la cena de “camaradería” del bloque PRO que tuvo lugar el jueves por la noche, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias. El encuentro, que se desarrolló en un restaurante del microcentro porteño, contó con asado como único menú, y tuvo a Cristian Ritondo como anfitrión y encargado de pedir el acompañamiento de la bancada a los proyectos del oficialismo. El por ahora titular de la bancada PRO, y seguramente próximo titular del partido en la provincia de Buenos Aires, tiene larga fama de saber homenajear, y regalar, a sus eventuales adversarios políticos, y más aún a sus colaboradores.

El caso es que, aunque la titular del partido, Patricia Bullrich, finalmente declinó la pelea por esa titularidad, allanándole nuevamente el camino a Mauricio Macri, igual la interna de Propuesta Republicana sigue al rojo vivo, y todavía no se sabe hasta donde llegarán las divisiones.

Descartado, por supuesto, el mantenimiento de Cambiemos, quedan todavía los lugares que eventualmente pueden ocupar Horacio Rodríguez Larreta (más afuera que adentro), María Eugenia Vidal, Jorge Macri (seguramente próximo titular del PRO porteño), y la propia Bullrich, entre otros varios, más aún, si se intenta alguna forma de acercamiento a LLA que más allá de las especulaciones de los líderes de ambos grupos, ambas tropas siguen viendo con gran desconfianza mutua hasta ahora.

Desvelos por precios, costos y faltantes

Aunque totalmente dominante, la política no fue lo único que estuvo pasando y, en materia económica, además de los paros, huelgas y pulsadas por el costo de vida, hubo varios datos para destacar.

Por un lado, la baja relativa del dólar (blue) atribuida por varios al fin de mes, a la necesidad de afrontar pagos, y a la falta de pesos en el mercado (“están secando la plaza para lograr controlar la inflación”, se quejan los más críticos). También las tasas, relativamente bajas desde hace 2 meses, que tampoco hacen atractivo el ahorro, y el desplome de demanda que se da en una serie de rubros del mercado. “¡No hay consumo!”, se quejaba el dueño de una alimentaria que reconoce que el Gobierno no les paga desde diciembre pasado, y que no hay licitaciones nuevas desde septiembre.

“No hay producto para los comedores”, y las coberturas excesivas que se habían hecho previo al cambio de gobierno, se están acabando. Ya casi no hay stocks, reconocían un grupo de hombres de negocios en una de las gradas de la Rural, ayer, mientras avanzaban las juras de la tradicional muestra, Nuestros Caballos, en el predio palermitano. El caso es que si bien se desacelera la inflación, como destacó el propio exministro Domingo Cavallo (que prevé un febrero más cerca de 10%, que de 15%), hay alarma por los efectos receptivos del esquema, y por algunos otros datos que no se sabe cómo se van a solucionar. Uno de ellos sería el rumor sobre la falta de seguro para los autos policiales en Santa Fe que, de ser cierto, cobra una gravedad inusitada.

Naturalmente, la nueva suba de los combustibles, que cae como cascada en el resto de los precios, tampoco va a ayudar, ni la decisión unilateral de algunos frigoríficos bonaerenses de aumentar sus valores de proceso, lo que va a impactar con otro 1% adicional en los precios de la carne.

Para los hombres de negocios el alerta ya es máximo por el parate que se está registrando en varias plantas importantes, como algunas aceiteras que ya adelantaron vacaciones, y otras varias que seguirán la modalidad ante la suba de costos, y la caída de ventas. “Toyota para la producción a partir de esta semana. Los empleados contratados van hacer servicio de limpieza de la planta y le van a renovar contrato sólo por un año, cuando antes eran renovados por tres”, reconoció uno de ellos con semblante de preocupación, a pesar del hermoso espectáculo que se desarrollaba en la pista central.

Diálogos con Conan: el llamado al Pacto de Manhattan

- Padre, gracias. Lo del Pacto de Mayo en Córdoba es un homenaje que valoro. Pero tengo algo que decirle.

- ¡Conan! ¿Cómo estuve en el Congreso? ¿Me escuchaste?

- Sí, Padre. Estuvo brillante, el Rey Salomón lo iluminó. Los argentinos de bien están extasiados.

- Y para Córdoba, planeo que cuando firmemos el nuevo pacto que hará renacer a la Patria, haya un cuadro tuyo, Conan. Quiero que seas el Castelli o el Larrea de esta revolución. Y en tu provincia, Conan. Que seas profeta en tu tierra.

- Padre, de eso quería hablarle… yo no nací en Córdoba.

- No, Conan, es imposible, yo mismo te fui a buscar. Me recuerdo tomando un Speed en las orillas del lago San Roque, con vos de bebé.

- Padre, me llevaron una vez nacido. Yo soy de un criadero de La Plata.

- No, Conan, no me podés decir esto. No voy a llamar a Kicillof para firmar algo tan grande en esa provincia donde no paran de hablar de justicia social. Libertad, Conan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de Córdoba?

- Por la Ruta 9... pero tengo una idea, Padre. Porque sí sabemos dónde nacieron mis herederos. ¿No fueron clonados los cuatro en Nueva York, Padre?

- Sí, Conan. Fue en ese faro de la libertad. Pero quizás los periodistas ensobrados se quejen sin firmamos un pacto de refundación de la Patria en Nueva York. Tendría que pensarlo.

- No se achique ahora, Padre. Vaya para allá, y que firme Trump también. Al lado de Quintela o de Insfrán.

- Me gusta la idea, Conan. Los puedo convocar a todos el 25 de mayo en la sede de BlackRock en Manhattan. Ya lo llamo a Larry Fink.

- Espere, Padre. No se apure. Quizás le convenga ampliar la mirada y refundar América.

- Bien, Conan. Me gusta. Refundemos el mundo, mejor. El mundo, Conan.