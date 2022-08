Charlas de quincho

Milenios. Desde que trascendió el nombre de Sergio Massa como sucesor del ministro de Economía Martín Guzmán hasta su asunción, y luego la trabajosa conformación de un gabinete que aún no termina, pasaron casi milenios en términos de intensidad, aunque sólo transcurrió una semana. En ese lapso ocurrió de todo, especialmente en materia política que, a la sazón, es el verdadero meollo de la cuestión. Todo, además, en medio de protestas en las calles de parte de los movimientos sociales que tampoco parecen querer dar respiro o, lo que es lo mismo, parecen querer sentar sus bases de poder con el nuevo esquema que muestra hoy el Poder Ejecutivo. Tanto así que hasta ayer, aprovechando el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, la Ciudad de Buenos Aires estuvo “cortada” durante buena parte del día, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, donde se amenazó hasta con un acampe, en ausencia del presidente Alberto Fernández, que estaba en la asunción de Petro en Colombia (previo paso por Honduras); del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, que optó por el prudente silencio; y hasta del mismísimo novel ministro de Economía, Sergio Massa, que aún no logra completar su gabinete y ya tiene fecha para su primera gira de “recaudación” de fondos por el exterior. Son tantas las idas y vueltas, en medio del “fuego amigo”, que es difícil saber dónde está la taba, mientras el sector empresarial se desespera por los tiempos y las indefiniciones.