Charlas de quincho

La tribuna de James Bond. La transmisión oficial de la FIFA para el partido entre Argentina y México ofreció un pantallazo inigualable para explicar las relaciones de poder y los servicios de inteligencia trasladados, en este caso, al escenario de Qatar. En una misma imagen quedaron retratados el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo Gustavo Arribas, hoy multiprocesado en causas por espionaje ilegal asistiendo al encuentro de gorra negra. A su lado, el inseparable Hernán Nisenbaum que arribó a la central de espías como una suerte de vocero oficioso y en realidad fue un secretario todo terreno que manejaba todas las agendas del ex Señor 5. Unos centímetros más abajo, vestido con la casaca oficial el poderosísimo Juan José Gallea, el exencargado de administración y finanzas de la AFI durante el macrismo que fue repatriado por Arribas después de haber ocupado el mismo cargo en los servicios durante el gobierno de la Alianza, cuando arreciaron sospechas por el destino de los fondos reservados para el espionaje. Un poco más lejos pero en el mismo plano, el abogado Darío Richarte que no solo fue el primer jefe de Gallea cuando él mismo fue el Señor 8 durante la Alianza, sino que hoy es uno de los más influyentes armadores judiciales que presta servicios en varios frentes y que durante el gobierno anterior fue definitorio para algunos concursos de jueces en vacantes estratégicas. Todos parecían haberse puesto de acuerdo para obtener sus ubicaciones en el partido definitorio para la fase de grupos del seleccionado nacional. En Qatar deben haber tenido la posibilidad de cruzarse con otros magistrados -camaristas algunos- que también se hicieron una escapada para ver el Mundial. Es también la primera vez que se lo ve a Arribas tan cerca de su (ex) amigo Mauricio Macri que fue quien lo designó en el cargo de la AFI y que, hasta ahora, oficia como una suerte de cortafuegos para absorber todas las imputaciones penales que algunos creen que se dirigen ineludiblemente al exmandatario, el único que podría haber autorizado u ordenado espionaje a que alcanzaban no ya a opositores, dirigentes de Cambiemos, sino también a familiares cercanos como su propia hermana. Se desconoce si luego del partido festejaron el triunfo en algún lugar de la noche catarí.

Celestial. “Necesitamos otras tablas de mandamientos como las de Moisés, para poder atravesar el desierto”, comentaba un exgobernador en uno de los tantos festejos adelantados por el fin de año (tal vez, para acortar más el tiempo que falta para finalizar diciembre), en un renombrado restaurant de Callao casi esquina Quintana, muy frecuentado por dirigentes provinciales. Todos coincidían ahí en que las próximas semanas serán clave, y las complicaciones aumentarán por la inflación de costos, la creciente falta de insumos (por restricción a los dólares para importar), y por los vencimientos que restan que, aunque estarían acordados, implican pagos que dejarán las arcas públicas casi diezmadas. “Se necesitan de u$s5.000 a u$s8.000 millones extra”, señaló otro de los comensales, mientras un tercero aludió a lo que luego se haría público como el plan Soja II, y también a un proyecto que andaría dando vueltas sobre un impuesto de 3% a los envases, que solo se podría aplicar por un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) ya que difícilmente el Congreso aprobaría la creación de un impuesto nuevo. “Eso, además, tendría efecto cascada sobre los costos y, por ende, sobre los índices de inflación”, se lamentó un tercero, todos pertenecientes al “pejotismo crítico”, como se definió uno de ellos.

Cumbre. Sergio Massa fue el orador esta vez del almuerzo que el CICyP organiza habitualmente en el Hotel Alvear. El ministro de Economía dio señales y le envió un mensaje directo a los empresarios allí reunidos.

Ecos. Mientras todavía se escuchaban ecos y especulaciones sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Día de la Militancia, en La Plata, el caso Berni volvió a conmocionar a la provincia y, contrariamente a lo que apostaban algunos sobre una rápida renuncia, el funcionario de seguridad bonaerense continúa en su cargo, mientras que también se consolida la imagen del gobernador Axel Kicillof, una de las cartas que el cristinismo quiere jugar para el 23, tal vez en fórmula con Eduardo “Wado” de Pedro y, si no mide, con el propio Sergio Massa que sigue dando muestras de una rara habilidad para ganar tiempo. Una prueba fue la multitudinaria reunión del CICyP (Consejo Interamericano del Comercio y la Industria) que, tras varias postergaciones, se realizó como siempre en el tradicional Hotel Alvear, adonde concurrió la crema empresaria local, además de varios embajadores, aunque Massa les ganó de mano a la mayoría presentándose tan temprano que apenas había un puñado de directivos de la entidad, que ahora encabeza Marcos Pereda, de la Sociedad Rural Argentina. La mesa larguísima daba cuenta de que ninguno había querido quedarse “afuera” y, como en misa, escucharon todas y cada una de las palabras del ministro. Previamente, había sido Pereda el que lo introdujo, pero fue más allá (incluso de lo que algún directivo de la organización hubiera querido), e hizo una presentación bastante atípica, al recordar en nombre del sector empresario local, no solo la Constitución Republicana y Federal, sino que “es hora de que nos pongamos de acuerdo entre todos para trabajar juntos por un país mejor. Como sector empresario sabemos del rol imprescindible que tenemos junto al gobierno, para desactivar este peligroso camino por el que estamos transitando. Es imprescindible evitar a toda costa los riesgos de desenlaces más graves. El riesgo, incluso, de un potencial aterrizaje forzoso”, señaló Pereda, mientras Massa miraba a sus acompañantes, los dos secretarios Juan José Bahíllo (Agricultura) e Ignacio de Mendiguren (Producción), sabiendo que rato después iba a confirmar lo que ya había dejado trascender sobre el Plan Soja II, con el que espera recaudar otros u$s3.000 millones de parte de la agroindustria. “Es imprescindible adoptar políticas públicas de fondo, para que vuelvan la inversión y el empleo genuino”, siguió Pereda, incomodando a alguno de los propios, no así a Massa que lo miraba con atención y, tal vez, hasta con sorpresa. Tras una entrada de puré de paltas con reducción, y un lomo extrañamente a punto, llegó la esperada presentación de Massa que se mostró conciliador y sonriente, casi en todo momento, e hizo un repaso de su gestión de “apenas 3 meses”, aunque asumió a principios de agosto. Aseguró que “el déficit fiscal (cuando asumió) era de 12,4% y el año va a cerrar con 2,5%”. También señaló que “la guerra de las proteínas va a ser un tema central, y que Argentina y Brasil cuentan con el 42% de las proteínas globales”, lo que fue interpretado por varios, no solo como un guiño al campo, sino especialmente al Mercosur. También reconoció que la seguridad energética requiere de estabilidad jurídica y fiscal, por lo que “será necesario aprobar una ley que evite la inestabilidad”, dijo mientras varios intercambiaban miradas. Resaltó además, el rol del sector minero. “Hay 52 proyectos para minerales raros”, reconoció, igual que la expectativa que hay por el cobre. Tampoco se olvidó de la inflación y tras destacar que “es necesario agrandar la base tributaria (para evitar la competencia desleal, y tener que aumentar los impuestos), reconoció que “El orden fiscal es una tarea nuestra, y la acumulación de reservas también”. Nada dijo sobre los rumores sobre su viceministro, Rubinstein, y nadie tampoco lo pregunto. Se retiró tan sonriente como había entrado, 3 horas después, y pronosticando un crecimiento “por encima del 2%”, para el 2023. Todos contentos, o bastante parecido.

Almuerzo clave. Por supuesto que los corrillos en el Alvear se prolongar bastante tiempo más, café y petits fours mediante, y fueron de lo más variados, aunque el tema del rebrote del covid en China, especialmente en Beinjing, y la política de “covid cero”, que pretende llevar la Administración Ping adelante, está encontrando una dura negativa de parte de la sociedad que resiste nuevos encierros y restricciones. Junto con la desaceleración económica que ya se siente, una nuevo rebrote de la plaga podría profundizar la caída lo que alarma a los empresarios. Allí entre Cristiano Rattazzi (Fiat), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Martín Cabrales, o Alfonso Bustillo (Aberdeen Angus), la sobremesa se hizo larga y, naturalmente, estando Pereda y Nicolás Pino, titular de la Rural, la prolongada sequía que afecta al país, y las infinitas derivaciones que puede tener, fueron puestas sobre la mesa. , mientras otro grupito cercano prefería profundizar sobre la licitación del Plan Gas 5, que había mencionado Massa, y la necesidad de un régimen de certidumbre para los consumidores. Donde no hay demasiada certeza es en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la nueva postergación de la Justicia en dictaminar sobre el destino de los fondos que, según las versiones, se le devolverían a la CABA, y que ya lleva 2 años en litigio, aunque “no es el único conflicto que hay con la Justicia”, señalaba el titular de un importante estudio que atiende a varias de las empresas que estaban en el Alvear. De hecho, la Corte determinó que el Consejo de la Magistratura arranque sin los representantes del Senado cuestionados, y judicializada la causa por la presentación del senador Luis Juez, por lo que solo se le tomo juramento a los diputados de la Nación.

Vino. Mientras en el Congreso, además de la Ley de Envases avanzaron sobre el alcohol cero, ya con media sanción de Diputados, lo que disparó todas las alertas de las provincias vitivinícolas, comenzando por Mendoza que, de aprobarse, se “reservaría” el control en rutas y calles; parece que además hubo otras reuniones bastante más discretas, en especial alguna sobre el tema de seguridad, y que habría tenido a muy altos funcionarios como interlocutores. Es que los temas internacionales están “candentes”, y “hace bien el Gobierno en consultar al Congreso. Necesitan tener algún consenso en ciertos temas y, más aún, deben contar incluso con respaldo expreso”, reconoció un legislador que participó de los encuentros. Un tenor menos formal se vivió en la recorrida por las distintas sedes diplomáticas que se abrieron para la Noche de las Embajadas y que permitieron conocer historia, arquitectura y detalles (hasta picantes) las representaciones oficiales de los países. Por supuesto que también se prestó para visitas en grupos, o encuentros casuales en varias de ellas, lo que dio lugar a varios datos y alguna chanza. Por caso, nuevamente el PAMI se ubicó en el ojo de la tormenta con los gastos de “cotillón” en los que habría incurrido para el Mundial de Qatar y que aún no merecieron ningún comentario oficial. Otro tema que se escuchó en la vereda de la embajada de Italia (una de las más visitadas) fue sobre el promocionado encuentro de la titular del Pro y precandidata para el ´23, Patricia Bullrich, otra vez con Nestor Grindetti en Lanús, desde donde se difundieron las fotos, y que fue interpretada por varios como una respuesta a su principal rival, Horacio Rodríguez Larreta, que lanzó al afamado Ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, como candidato a la ciudad. Además, tal vez en un intento de mostrar independencia del expresidente, Mauricio Macri, adelantó que “no se bajará” de su precandidatura (algo que Rodríguez Larreta hizo hace muchos meses atrás), aunque Macri decida ir también por la presidencia nuevamente…