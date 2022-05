Charlas de quinchos

Zoom en la mira. En las tertulias judiciales del fin de la semana corrió el comentario, por lo curioso e impredecible, respecto a una demanda muy particular presentada hace algunas semanas. El dueño de la plataforma Zoom -cuyo uso (y acciones) se dispararon a causa de la pandemia- Eric Yuan fue denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py. Junto a su compañía Zoom Video Communications Inc., se lo acusa por infracción a la Ley 22.362, que es la norma que regula las Marcas y Designaciones. Resulta que una persona en Argentina había registrado, desde 2009, el nombre de la ahora popular plataforma en la clase 38, que incluye el derecho sobre las mismas facilidades que ofrece Yuan con su sistema de conferencias en red. La expansión de la compañía con sede en California obvió el pedido de autorización para quien tenía el derecho de exclusividad sobre la propiedad de la marca e intentó registrar la denominación “Zoom Phone” en la misma clase, algo que generó oposición y un conflicto que, por continuar el trámite de registro por parte de la estadounidense, derivó en la denuncia penal para quien "use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”. En la causa no sólo se solicitó un exhorto internacional para notificar a Yuan, sino también que se informe a la SEC acerca de este litigio para una empresa que hoy está valuada en u$s 1.000 millones. La pena, en la ley argentina, es de 3 meses de prisión a 2 años por este tipo de delitos.

Dilemas en el sur. Con epicentro en Río Negro y Neuquén, varios grupos de dirigentes políticos de la oposición, y hombres de empresa fueron coincidiendo en lugares clave, como la reunión del Grupo Energía de Idea, o en el Llao Llao que esta vez concentró al “círculo rojo”. El factor común a ambos fue el requerido ministro de Economía, Martín Guzmán, que participó de sendas reuniones. “Hay que respaldarlo, porque un cambio ahí (Economía) a esta altura sería mucho peor”, reconocía uno de los líderes empresarios. También en el Llao Llao, con otra conformación de empresas, la lectura era similar, mientras las inquietudes principales pasaban por la provisión de energía durante este invierno (se sabe que de haber faltantes, se les cortará a las empresas, y no a los usuarios domiciliarios), y el acceso a los dólares necesarios para importar insumos y repuestos.

Frío apoyo. La ola de frío y las nevadas en el sur, que alentaron a los primeros esquiadores de la temporada, no impidieron los encuentros que contaron con asistencia perfecta, mientras empresarios y políticos se recluían al amparo de chimeneas, ricas comidas y algunas bebidas “espirituosas”. Por supuesto que no todo era placer, más vale, lo contrario. En el caso de Guzmán buscando el apoyo de los hombres de empresa para poder continuar al frente del ministerio, sabiendo que en la semana volvieron a arreciar rumores de cambios entre los que figuraba, además de la “ida” de Guzmán; la llegada de Sergio Massa a la Jefatura de Gabinete en lugar de Manzur, como posible ministro de Interior, mientras “Wado” de Pedro corriéndose a Justicia.

Elección. Por supuesto que los rumores siempre inquietan a las empresas, y de ahí la palabra “en vivo” de los involucrados. Eso fue justamente los que buscó el Grupo Llao Llao, adonde además de Guzmán, también participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, y el disruptivo Javier Milei. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández optaba por un clima más benigno (para un padre reciente) y se dirigió a Córdoba a reunirse con las poderosas automotrices que unificadas con los autopartistas y los gremios (Smata) venían reclamándole también por el acceso a divisas para poder seguir trabajando. Y allí, al igual que su ministro de Economía con los petroleros, también les prometió mayor libertad de acceso a las divisas. “Tengan la tranquilidad que está en nuestra cabeza la preocupación de que la producción de vehículos no se detenga por la falta de dólares”, dijo Fernández, logrando apenas una distinción... Es que casi en simultáneo, las pymes nucleadas en CAME, que realizaron su Asamblea Anual en Parque Norte, de la que también participó Fernández (Alberto), le habían asegurado que “para recuperar el salario, hay que crecer”…, y el Presidente también comprometió allí el acompañamiento del Gobierno a la pymes. “Seguiremos trabajando como hasta ahora”, dijo, pero quedó una sombra de desconcierto entre los asistentes. Casi la misma que tienen en el PRO sobre los verdaderos planes del ex presidente Mauricio Macri de cara al 2023 que, según varios, serían claramente los de jugar nuevamente a la presidencia si tuviera datos -ciertos-, de alguna factibilidad al respecto. Pero como no es así, hace declaraciones, se saca fotos (aquí y en el exterior( y arremete una campaña mediática con la que desvela más a los propios que a los ajenos (léase, patricia Bullrich, titular del PRO; y Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad, y hasta ahora el que representa más chances para el 23. Y todo esto sin olvidar a sus otros socios: Elisa Carrió del ARI que hará dice que no lo votaría (pero lo mismo dijo en 2015), y Gerardo Morales, titular de la UCR que, además de sus propias ambiciones, sostiene que “llegó la hora de la UCR”. Por supuesto que además de Llao Llao, Macri se recluyó en su nuevo lugar en el mundo, Cumelén, y más ahora que está nevado.

Divididos. Esta vez el 1 de Mayo, más que una fiesta del trabajo, fue la demostración inocultable de las diferencias también en el seno del oficialismo. Sin una conmemoración oficial, los actos se dividieron entre la izquierda en la Plaza de Mayo, y los movimientos sociales más cercanos al Gobierno (como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular -UTEP) sobre la Avenida del mismo nombre. El dato más elocuente, sin embargo, fue el “faltazo” de la CGT. Así, sin acto central oficial, Alberto Fernández optó por un modesto homenaje en una autopista en construcción, dejando como figura co-estelar al diputado Máximo Kirchner, quien 24 horas antes realizó un acto en Baradero, norte de Buenos Aires. No son las únicas diferencias internas, aunque el dictamen de la Corte Suprema rechazando el pedido de amparo de Luis Juez, permitiendo así que el senador kirchnerista Martín Doñate se quede con el puesto por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, tras la inesperada división del bloque mayoritario, lo que provocó airados reclamos del cordobés, que podría apelar la resolución. Todo esto mientras se sucedían el escándalo de información controvertida de manejo de drogas para los jóvenes, desde el propio Municipio de Morón; el dólar “blue” trepaba y caía con la misma velocidad para volver a rondar los $ 200; la feria del libro convocaba como pocas veces tras dos años de ausencia; la vicepresidente Cristina Fernández, junto al embajador de EE.UU., Marc Stanley, recibía a la “generala” (4 estrellas) Laura Richardson, y reaparecía el controvertido Secretario de Comercio, Roberto Feletti, en un intento de mostrar alguna forma de acción con los ya atribulados empresarios, cuando todos los indicadores de abril están indicando una inflación superior a los 5 puntos, lo que podría llevar el guarismo anual a alrededor de 70%. El encuentro, sucede a otro que ya se había realizado el lunes, solicitado por el titular de la UIA-Copal, Daniel Funes de Rioja, con el propio presidente Fernández, y de la que también participaron los ministros Juan Manzur, Matías Kulfas, Gustavo Béliz y Cecilia Todesca.

Constitución. Aunque pocos los recuerdan, ayer 1 de mayo, fue, además, el aniversario de la Constitución Nacional que fue votada en la ciudad de Santa Fe en 1853, y también su última modificación de 1994. El hecho dio lugar a un encuentro singular de los jóvenes dirigentes de Republicanos Unidos (RU), a los que además del diputado nacional de esa agrupación, Ricardo López Murphy, acompañaron dirigentes de otras vertientes, como el diputado nacional Federico Angelini y Maximilano Puyaro, el entrerriano Rogelio Frigerio, los senadores nacionales Dionisio Scarpin y Carolina Losada, y Germana Figueroa Casas, entre otros. “¡Cuando hablamos de la Constitución Nacional no hablamos del sexo de los ángeles! Hablamos del trabajo, de la prosperidad, y del progreso del país”, dijo López Murphy logrando una fuerte adhesión de los presentes.