China reiteró el respaldo al reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones

El embajador y representante permanente adjunto de la república popular, Sun Lei, sostuvo que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas y reclamó una solución “justa y duradera".

Sun Lei sostuvo que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas y reclamó una solución “justa y duradera".

El Gobierno de China reiteró su respaldo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pidió al Reino Unido que acepte negociar una solución pacífica. El pronunciamiento se produjo en medio de la creciente tensión entre Buenos Aires y Londres por la explotación de hidrocarburos en la zona.

El embajador y representante permanente adjunto de China ante la ONU, Sun Lei , sostuvo que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas y reclamó una solución “ justa y duradera ”, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

“La Parte china reiteró su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas”, publicó la Embajada de China en la Argentina en sus redes sociales, junto a una imagen del diplomático durante la sesión.

Según el discurso difundido por la misión china, Sun Lei también describió la disputa como una cuestión heredada del colonialismo, al igual que el caso del Sáhara Occidental, y llamó a acelerar las tareas de descolonización que todavía permanecen pendientes.

El representante chino pidió, además, respetar la igualdad soberana entre los Estados y el principio de no injerencia en los asuntos internos . En ese sentido, afirmó que su país trabajará junto con los demás miembros de la ONU, especialmente con los del Sur Global, para poner fin al colonialismo.

La Parte china reiteró su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, y siempre sostiene que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas. https://t.co/NjEFLxVAqe pic.twitter.com/IUlLo7SVQe

La tensión entre Argentina y el Reino Unido por el proyecto Sea Lion

El respaldo de Pekín llegó en un contexto de creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Este martes, el Gobierno argentino solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, que dicte medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de esa zona. La presentación se realizó un día después de que venciera el plazo que Buenos Aires le había dado a Londres para frenar las actividades del proyecto.

Argentina y Reino Unido están en disputa por el proyecto Sean Lion en las Islas Malvinas.

Según informó la Oficina del Presidente, el pedido se enmarca en el arbitraje internacional iniciado por la Argentina el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En paralelo, el canciller Pablo Quirno invitó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Del lado británico, el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, autorizó las perforaciones del proyecto, que llevan adelante la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Las empresas prevén comenzar las tareas de perforación a principios de 2027.

Horas después, el Gobierno británico anunció medidas para proteger a las compañías que operan en las islas frente a lo que calificó como “coerción económica” por parte de la Argentina.

“El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”, afirmó Miliband, quien advirtió que su país no permanecerá “de brazos cruzados” frente a los intentos argentinos de aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales en el archipiélago.

Por su parte, el comunicado de la Casa Rosada, firmado por el presidente Javier Milei, reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes. “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó el texto oficial.