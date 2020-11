Jueza Arbilla, denunciada y recusada como partícipe de un escándalo judicial en Chubut

De hecho, la magistrada salió al cruce de los datos publicados por este diario en un insólito descargo subido a You Tube en el que no queda claro por qué autorizó la subasta de bienes -un generador- por un precio irrisorio en el mercado, y que pertenecía a otra firma: Ganadera Santa Elena SRL. Al estar inhibida en el marco del proceso contra Oil Combustibles, debió haber requerido autorización al Tribunal Oral Federal N°3 para avanzar en el decomiso y posterior subasta. No ocurrió.