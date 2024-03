Cien días que parecen mil: cierra los números del Excel pero no los del bolsillo

El gobierno de Javier Milei llegó a los cien días. Lapso que, redondeando, dice el mito que dura la luna de miel entre el recién asumido y la sociedad que lo avaló. Pero también esto es relativo. Lo cierto es que la gestión del libertario se mueve a una velocidad inédita, y los cien días parecen mil. Asunción, DNU, ley ómnibus, caída de ley ómnibus, nueva ley ómnibus, traidores, casta, motosierra, Macri sí, Macri no, despidos, renuncias, el Papa, Israel, Estados Unidos, Pacto de Mayo, equilibrio fiscal, devaluación, desregulación, mudanzas, sube el sueldo, no sube el sueldo, Villarruel sí, Villarruel no, Twitter y un etcétera enorme. Un verano para no aburrirse, con una agenda dinámica difícil de seguir; y donde lo que es ahora, seguramente no lo sea mañana.