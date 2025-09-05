Ciudad se despegó del polémico video donde personas con uniformes del GCBA pegan afiches de La Libertad Avanza







La vocera, Laura Alonso, negó cualquier tipo de relación entre el gobierno porteño y los involucrados. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, denunciará el caso en la Justicia.

Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño, habló sobre el polémico video.

A raíz de la polémica generada por un video en el que presuntos trabajadores del Gobierno de la Ciudad llevan a cabo tareas de campaña política en la vía pública, la administración porteña, a cargo de Jorge Macri, salió a negar cualquier tipo de vinculación con el hecho y anticipó que irá a la Justicia para investigar lo ocurrido.

La vocera del Ejecutivo de CABA, Laura Alonso, publicó este viernes un mensaje en su cuenta de "X" en el que se refirió a las imágenes que circularon en redes sociales, donde un grupo de personas, vestidos con la ropa propia del GCBA, pegan cartelería que invita a votar por La Libertad Avanza, aliados del PRO, en las elecciones de este 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

"Frente a un video que circula en redes sociales sobre personas pegando cartelería política que visten uniformes presuntamente oficiales, el Gobierno de la Ciudad aclara que: No es vestimenta que esté en vigencia para la prestación de ningún servicio", indicó la portavoz en primer lugar.

Luego adelantó que, a pedido del alcalde, procederán con una investigación y realizarán una denuncia. "Con el fin de saber quiénes son esas personas y a quién responden, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, instruyó una investigación al Ministerio de Seguridad", dijo Alonso y agregó: "Asimismo ordenó al Ministerio de Justicia a realizar la pertinente denuncia judicial".

El video de la polémica En el video publicado por la periodista Noelia Barral Grigera se puede observar a cuatro personas en una esquina, vestidas con ropas que portan la insignia "BA", logo atribuido al Gobierno de la Ciudad, pegando afiches violetas de La Libertad Avanza, tapando los de Nuevos Aires, el frente electoral "liberblue" que también competirá en los comicios bonaerenses.

afiches la libertad avanza CABA se desligó de los presuntos trabajadores porteños que pegaron afiches de La Libertad Avanza. Nuevos Aires es un frente integrado por representantes de los partidos "Renovador Federal" y "Unión Celeste y Blanco". Se trata de los libertarios "blue", agrupaciones que en 2023 fueron parte de La Libertad Avanza. Entre sus principales referentes están la intendenta de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez, y el diputado Gustavo Cuervo, cuyo hijo, Tomás Cuervo, es el presidente del partido Renovador Federal. En el caso de Unión Celeste y Blanco, en su momento sirvió de base para las aspiraciones electorales de Francisco de Narváez, ahora alejado de la política. Actualmente lo lidera Fabián Luayza Troncozo.