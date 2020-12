La guerra continúa: Cristina anticipa otro capítulo Nación-Ciudad

Como sea, el Gobierno porteño no baje el alerta y en principio sigue batallando por el recorte de los $65 mil millones de fondos que el Gobierno nacional considera que recibió de más por la transferencia de la Policía. Un agujero en los cálculos del Presupuesto porteño 2021, que tendrá que resolver la Corte Suprema, adonde Larreta irán nuevamente cuando quede promulgada la ley que formalizó el recorte que se había dispuesto por decreto. Pero, no es la única pelea latente. En un capitulo del proyecto de Ley de organización y competencia de la Justicia Federal, conocido por la reforma judicial, se detalla el traspaso de las competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires con un transferencia voluntaria de magistrados y empleados de los distintos juzgados relativos a ese traspaso que, de aprobarse definitivamente la ley, comenzaría con una cadena de convenios, con plazo de tres años para concretar el pase completo que deberá acompañarse de los recursos correspondientes. Como ocurre con la Policía, es la Constitución Nacional la que dispone que las transferencias de servicios deben realizarse con las partidas correspondientes, lo cual podría abrir otra pelea cuando llegara el momento de definir en números esa obligación. No es todo. El Gobierno nacional, y ya en prepandemia, puso la lupa sobre la transferencia de más de treinta inmuebles que Mauricio Macri cedió al distrito porteño antes de retirarse de la Presidencia, algunos de los cuales se dispusieron para cubrir los aportes nacionales al pomposo Paseo del Bajo. Si faltara algo más, quedó pendiente en su momento, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner el traspaso de las 32 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría reportarle al Gobierno de la Ciudad hacerse cargo de controles y subsidios también.