Fernanda Vallejos: "La expansión del gasto muestra la decisión política de no abandonar a nadie"

“Lo que vemos en esta expansión del gasto es una firme decisión política que se sostuvo aún en la adversidad, dada la situación en la que el gobierno encontró a nuestra economía y a las arcas públicas al asumir el 10 de diciembre”, sostuvo la economista.

“Esa decisión política es la de privilegiar la vida del pueblo argentino, tanto en materia sanitaria como en relación a la frágil situación económica y social que vivimos", agregó Vallejos.

Fernanda Vallejos - Ampliación de de presupuesto 2020 (29-07-20)

El gobierno destinó durante el primer semestre $ 687.000 millones para paliar el impacto de la pandemia.

Vallejos subrayó que la mayor parte de los fondos se destinó para:

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por $179.000 millones;

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por $132.000 millones;

transferencias a provincias de parte del Ministerio del Interior $65.000 millones;

asistencia a provincias y municipios de parte del Tesoro $50.000 millones;

fondo de garantías Fogar $56.000 millones;

seguridad social,

subsidios económicos a la energía y el transporte,

asignaciones familiares,

desarrollo social, educación, salud, ciencia y técnica.

“La expansión del gasto muestra, no una mera cuestión técnica, presupuestaria, no una mera relación numérica, sino una decisión política, la de no abandonar a los argentinos y argentinas, y procurar que, al menos, lo esencial para transitar esta difícil situación, mientras cuidamos la salud y la vida, no le falte a nadie”, remarcó la presidenta de Finanzas.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1288495151657168896 | @fvallejoss: "La decisión política que tomó el Gobierno fue la de privilegiar la vida del pueblo argentino. El Estado sostuvo una respuesta decidida para llevar adelante políticas públicas de contención de la emergencia sanitaria, económica y social".#UniendoVoces — Diputados Argentina (@DiputadosAR) July 29, 2020

Según el proyecto del Ejecutivo, el déficit presupuestario durante el primer semestre fue de 1 billón de pesos, con recursos tributarios que subieron en términos nominales pero que indican una caída en términos reales, fruto de la crisis derivada de la pandemia y con una economía que venía sufriendo 4 años de ajuste y una prolongada recesión.