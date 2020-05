Legisladores en modo Fortnite: fuertes cruces en sesión virtual

La pelea más fuerte fue protagonizada por el diputado del PRO Luciano Laspina, quien se extendió largamente en el uso de la palabra pese al pedido de que acortara su exposición. Se cruzó con el presidente de la comisión, el peronista formoseño José Mayans, quien lo instaba a ceder su turno.

"Ustedes no quieren escuchar razones, quieren hacer un debate político. Esa es la verdad. Usted es presidente de una comisión de control y está siendo funcional a eso. Es el presidente de la comisión y está haciendo oficialismo, cuando esta comisión debería estar presidida por la oposición. Usted es del oficialismo y hace oficialismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa", disparó Laspina mientras golpeaba en su escritorio.

"Me quiere llevar puesto, me quiere pechear. Yo tendré cara, pero no soy boludo, no me quiera llevar por delante", sostuvo un ofuscado Laspina, que cuando lo acusaron de "no querer investigar a sus amigos", lanzó: "¿Qué amigos? Si estoy peleado con todos".