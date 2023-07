Córdoba: de Loredo habló tras la derrota y criticó al oficialismo por su "campaña negativa"

El excandidato a la intendencia de Córdoba por Juntos por el Cambio , Rodrigo de Loredo , publicó un video a través de sus redes sociales en donde explicó los principales motivos de su derrota en las elecciones del pasado domingo: "Me afectó porque vi a mi familia enojada".

"Las jurisdicciones son autónomas y tienen la obligación de convivir constructivamente entre ellas y el planteo sonó a que eso no iba a suceder por la propia voluntad de quien lo estaba expresando", agregó.

Baja participación y desincentivo

Como segundo factor, de Loredo hizo referencia a la baja participación electoral y el "desincentivo" por parte del municipio: sólo un 60% de los electores habilitados hizo uso de su derecho al sufragio en Córdoba Capital, cuando en 2019 -la última elección- el número había sido de un 73%.

"Esto cabalga sobre un caldo de cultivo preexistente de toda la sociedad argentina ante el fracaso sostenido de la política en dar respuestas a la gente, pero que tuvo por parte del Gobierno una multiplicidad de acciones", señaló.

En la misma línea, el diputado remarcó la incidencia del desdoblamiento electoral, en un contexto donde los habitantes recurrieron a las urnas por quinta vez: "Sin duda la más eficiente fue la de presentar una fecha de elecciones muy pegada a la anterior, obligando al cordobés a votar en cinco oportunidades este año, escogiendo el último domingo de las vacaciones de invierno, con las dificultadas que conlleva para quienes no estaban en Córdoba y para quienes tienen hijos. Fue una fecha arteramente escogida para buscar menguar la participación".

Tanto de Loredo como todo el arco político de Juntos por el Cambio la solicitada de la Junta Electoral de la municipalidad capitalina que marcaba que "el voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”.

image.png El diputado nacional radical Rodrigo de Loredo, al votar en la escuela Almafuerte junto a sus hijos.

"Campaña negativa"

"El tercer elemento tiene que ver con una brutal y peligrosa campaña negativa orquestada por los candidatos de Gobierno. Las campañas negativas en las democracias contemporáneas son un acto gravísimo en un contexto de posverdad. Diría que llegaron para quedarse", explicó de Loredo en relación al tercer punto.

Golpeado por su derrota, el cordobés señaló un replanteamiento de su carrera política a partir de la campaña electoral: "Es un elemento que me hace replantear la energía de lo que uno está dispuesto a exponer en esta actividad. Las campañas tienen tres objetivo y en este caso dos de los tres los lograron".

"El primer objetivo es provocar un desincentivo a la participación. El segundo es afectar la psicología del candidato. A mí me afectó porque vi a mi familia angustiada por la profunda injusticia que se generaba y los dilemas de si contestábamos o no a los agravios", agregó.

Marcado por supuestas críticas a las candidaturas que integraban la lista, de Loredo aseguró que "el tercer objetivo es que la gente crea que son válidas las acusaciones. Tiendo a pensar que eso no sucedió, porque mucha gente me conoce y soy un tipo decente. Aclaro que nuestra lista tenía el cien por ciento de nuestros candidatos sin ningún antecedente. Buscaron parientes y parejas, que tienen algunas causas para nada resueltas, para vincularlos. Es un hecho alevoso".

Aparato gubernamental

El cuarto factor, en tanto, "fue un eficiente uso de un aparato gubernamental, que ordenadamente presionó a muchos ciudadanos que reciben asistencia de distinta índole económica de parte de los estados provincial y municipal y que, por su fragilidad económica, se los conmina a acompañar a quienes se lo exigen".