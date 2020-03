Alberto Fernández: "Vamos a analizar un mecanismo para disminuir el tránsito en el AMBA"

"Vamos a estudiar mecanismos que nos permitan disminuir la circulación en el AMBA, minimizar el tránsito. Vamos a ponernos a trabajar a partir de mañana, juntos, para lograr este objetivo", sostuvo el jefe de Estado. Entre los puntos a tratar se evalúa la habilitación del trabajo remoto para empleos en la Ciudad de Buenos Aires y tengan el herramental posible para realizar sus tareas desde el hogar.

“El AMBA es el lugar que concentra la mayor cantidad de infectados. El 70% de los contagiados está en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de minimizar el tránsito porque permite la circulación del virus. Por eso vamos a ponernos a trabajar desde mañana para avanzar en ese punto, juntos, para lograr ese objetivo”, agregó el presidente.

“Estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que conocíamos hasta hoy. Simplemente, como le dije a los médicos con mi lógica de abogado, pienso que si atacamos el problema desde chiquito vamos a evitar que crezca. Me dicen que no es verdad, que va a seguir. Pero si podemos evitar que el crecimiento sea exponencial y de un día para otro nos encontremos con un crecimiento que no podamos dominar”, puntualizó.

“De este modo vamos a tener un crecimiento del problema paulatino de tal modo que el servicio sanitario argentino pueda atenderlo, controlarlo y resolverlo”, agregó el mandatario.

“Respecto de los trenes y los subtes es algo que ya empezamos a trabajar. Tiene que ver con el mayor problema que es la circulación humana, no es el de los trenes y subtes. Lo que nosotros podamos hacer por atemperar eso lo estamos haciendo. Mañana entre las medidas que seguramente vamos a anunciar es autorizar el trabajo a distancia para que todo el que pueda hacer el trabajo desde su casa lo hagan, sin necesidad de moverse por la Ciudad”, concluyó Fernández.